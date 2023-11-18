Мясо и крупы: чего ждать от цен

В Институте аграрной экономики 24 Каналу рассказали, что на сегодня в супермаркетах подорожали основные виды мяса и яйца. В то же время, цены на крупы начали дешеветь.

Читать также Отопительный сезон 2023-2024: какие нововведения в назначении субсидии

По словам ведущей научной сотрудницы института Наталии Копытец, по состоянию на 1 ноября 2023 года говядина, свинина и мясо птицы в продуктовых супермаркетах подорожали на 2,4% – 35,1% по сравнению с 1 ноября 2022 года.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Однако разные виды мяса подорожали по-разному. Меньше всего за год – подорожала курятина, а больше всего – свинина и сало. Говядина – гуляш и ребра – за этот период прибавила в цене на 13,8 – 16,5 %.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, экономических предпосылок дальнейшего подорожания основных видов мяса пока нет. Однако в условиях войны непредсказуемыми являются военные действия страны-террориста.

Что касается круп, то ученая Светлана Черемисина отметила, что в течение октября-ноября ценовая ситуация с крупами продолжает свою положительную динамику удешевления.

Светлана Черемисина Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Цена на гречку по сравнению с сентябрем снизилась на 11,9% – до 36,52 гривны за килограмм. Пшено подешевело на 3,4% – до 29,71 гривны за килограмм. Крупы пшеничные упали в цене на 3,6% – до 16,8 гривны за килограмм. Рис подешевел на 0,9% – до 52,05 гривны. Крупы манные и ячневые претерпели незначительное подорожание на 0,5% и 0,2% соответственно.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, зимой 2024 года ценовая ситуация на крупы и муку будет оставаться благоприятной для потребителей. Гречка может подешеветь, цена на муку будет оставаться стабильной, а ценовая динамика по другим видам круп – рис, пшено – может испытать незначительные колебания.

Будет ли заоблачная цена на овощи перед праздниками

Овощи, по словам эксперта Инны Сало, которыми она поделилась с 24 Каналом, могут подорожать только после новогодних праздников.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики На формирование стоимости овощей влияют, прежде всего, объемы их товарного предложения, платежеспособный спрос населения, а также стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо.

Ожидается, что после праздников цены на овощи борщевого набора могут подняться против тех, которые сейчас. Больше всего вырастет репчатый лук – до 18 гривен за килограмм против средней цены в 12,75 гривны по состоянию на 15 ноября 2023 года.

Сколько будет стоить десяток яиц

Яйца уже начали дорожать. И это связано с сезонным фактором – с сентября по декабрь на рынке почти нет продукции хозяйств населения.

Старшая научная сотрудница "Института аграрной экономики" Светлана Пашко в комментарии 24 Каналу говорит, что на цену яиц влияет производительность кур-несушек, выход на рынок продукции хозяйств населения, приближение новогодних или пасхальных праздников.

Светлана Пашко Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Руководители птицефабрик поднимают оптово-отпускные цены, чтобы компенсировать свои убытки в весенне-летний период. Это приводит к увеличению потребительских цен. А расходы на упаковку, брендовые марки, рекламу производителя и торговые надбавки способствуют увеличению розничной цены куриных яиц в торговой сети.

По данным Госстата Украины, потребительская цена на яйца в сентябре-октябре составила 44,18-48,75 гривны за десяток, что на 19% выше цены за июль-август в размере 38,99-39,02 гривны за десяток. При этом в октябре по сравнению с сентябрем текущего года цена выросла на 10,3%.

Кстати, на сегодня, за данным "Минфина", за десяток куриных яиц от марок "Ясенсвит" и "Квочка" придется отдать от 53 до 56 гривен.