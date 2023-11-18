М'ясо та крупи: чого чекати від цін

В Інституті аграрної економіки 24 Каналу розповіли, що станом на зараз в супермаркетах подорожчали основні види м'яса та яйця. Водночас ціни на крупи почали дешевшати.

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За словами провідної наукової співробітниці інституту Наталії Копитець, станом 1 листопада 2023 року яловичина, свинина та м’ясо птиці в продуктових супермаркетах здорожчали на 2,4% – 35,1% порівняно з 1 листопада 2022 року.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Однак різні види м’яса здорожчали по-різному. Найменше за рік – здорожчала курятина, а найбільше – свинина та сало. Яловичина – гуляш та ребра – за цей період додала в ціні на 13,8 – 16,5 %.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, економічних передумов подальшого здорожчання основних видів м’яса наразі немає. Проте в умовах війни непередбачуваними є військові дії країни-терористки.

Щодо круп, то науковиця Світлана Черемісіна зауважила, що протягом жовтня-листопада цінова ситуація з крупами продовжує свою позитивну динаміку здешевлення.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Ціна на гречку порівняно з вереснем знизилась на 11,9% – до 36,52 гривні за кілограм. Пшоно подешевшало на 3,4% – до 29,71 гривні за кілограм. Крупи пшеничні впали в ціні на 3,6 % – до 16,8 гривні за кілограм. Рис подешевшав на 0,9% – до 52,05 гривні. Крупи манні та ячні зазнали незначного здорожчання на 0,5% та 0,2% відповідно.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, взимку 2024 року цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів. Гречка може подешевшати, ціна на борошно залишатиметься стабільною, а цінова динаміка по інших видах круп – рис, пшоно – може зазнати незначного коливання.

Чи буде захмарна вартість на овочі перед святами

Овочі, за словами експертки Інни Сало, якими вона поділилася з 24 Каналом, можуть здорожчати аж після новорічних свят.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки На формування вартості овочів впливають, перш за все, обсяги їх товарної пропозиції, платоспроможний попит населення, також вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.

Очікується, що після свят ціни на овочі борщового набору можуть підвищитися проти тих, які зараз. Найбільше зросте ріпчаста цибуля – до 18 гривень за кілограм проти середньої ціни у 12,75 гривні станом на 15 листопада 2023 року.

Скільки коштуватиме десяток яєць

Яйця вже почали дорожчати. І це пов'язано з сезонним фактором – з вересня по грудень на ринку вже майже немає продукції господарств населення.

Старша наукова співробітниця "Інституту аграрної економіки" Світлана Пашко у коментарі 24 Каналу каже, що на ціну яєць впливає продуктивністю курей-несучок, вихід на ринок продукції господарств населення, наближенням новорічних або великодніх свят.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Керівники птахофабрик піднімають оптово-відпускні ціни, щоб компенсувати свої збитки в весняно-літній період. Це призводить до збільшення споживчих цін. А витрати на пакування, брендові марки, рекламу виробника і торговельні надбавки сприяють збільшенню роздрібної ціни на курячі яйця в торговельній мережі.

За даними Держстату України, споживча ціна на яйця у вересні – жовтні становила 44,18–48,75 гривні за десяток, що на 19 % вище ціни за липень-серпень у розмірі 38,99–39,02 гривні за десяток. При цьому у жовтні порівняно з вереснем цього року ціна зросла на 10,3%.

До речі, на сьогодні, за даними "Мінфіну", за десяток курячих яєць від марок "Ясенсвіт" та "Квочка" доведеться віддати від 53 до 56 гривень.