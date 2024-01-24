Что с ценами

Согласно информации Госстата, стоимость молока и молочных продуктов в целом увеличилась на 10% в течение года. И на это повлиял ряд факторов.

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Менеджер по маркетингу оптового аграрного рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала в комментарии 24 Канала, что основной причиной повышения цен является дефицит сырья, обусловленный снижением численности крупного рогатого скота. Например, количество коров в 2023 году уменьшилось почти на 40% по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, ценовые показатели зависят от импорта молокопродукции:

Высокие цены на внутренние молочные продукты могут привести к увеличению их импорта. Повышение затрат на энергию, горючее и логистику для перерабатывающих предприятий также способствуют росту цен,

- говорит эксперт.

Что будет с ценами дальше

Есть шанс, что цены на молочное сырье могут пойти на убыль, ведь перерабатывающие компании сейчас сталкиваются с ограничениями в финансовых ресурсах, необходимых для поддержки высоких закупочных цен.

Кроме того, обострение ситуации с логистикой, вызванное военным конфликтом в Украине, также вносит коррективы в повышение цен на продовольственные товары, в том числе молочные продукты.

В целом украинский рынок молока и молочных продуктов переживает период неуверенности, характеризуясь высокими ценами, снижением поголовья скота и потенциальным ростом импорта.

Важно ! Сегодня средняя стоимость 1 литра молока с 3,2% жирности составляет 35 гривен, а килограмм сладкосливочного масла ДСТУ с 72,5% жирности стоит 240 гривен.