Що з цінами
Згідно з інформацією від Держстату, вартість молока та молочних продуктів в цілому збільшилася на 10% упродовж року. І на це вплинула низка чинників.
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Менеджерка з маркетингу оптового аграрного ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла в коментарі 24 Каналу, що основною причиною підвищення цін є дефіцит сировини, обумовлений зниженням чисельності великої рогатої худоби. Наприклад, кількість корів у 2023 році зменшилася на майже 40% порівняно з 2017 роком.
А крім того, цінові показники залежать від імпорту молокопродукції:
Високі ціни на внутрішні молочні продукти можуть призвести до збільшення їхнього імпорту. Підвищення витрат на енергію, пальне та логістику для переробних підприємств також сприяють зростанню цін,
— каже експертка.
Що буде з цінами далі
Є шанс, що ціни на молочну сировину можуть піти на спад, адже переробні компанії зараз стикаються з обмеженнями у фінансових ресурсах, необхідних для підтримання високих закупівельних цін.
Крім того, загострення ситуації з логістикою, спричинене військовим конфліктом в Україні, також вносить корективи у підвищення цін на продовольчі товари, у тому числі на молочні продукти.
Загалом, український ринок молока та молочних продуктів переживає період невпевненості, характеризуючись високими цінами, зниженням поголів'я худоби та потенційним зростанням імпорту.