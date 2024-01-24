Що з цінами

Згідно з інформацією від Держстату, вартість молока та молочних продуктів в цілому збільшилася на 10% упродовж року. І на це вплинула низка чинників.

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Менеджерка з маркетингу оптового аграрного ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла в коментарі 24 Каналу, що основною причиною підвищення цін є дефіцит сировини, обумовлений зниженням чисельності великої рогатої худоби. Наприклад, кількість корів у 2023 році зменшилася на майже 40% порівняно з 2017 роком.

А крім того, цінові показники залежать від імпорту молокопродукції:

Високі ціни на внутрішні молочні продукти можуть призвести до збільшення їхнього імпорту. Підвищення витрат на енергію, пальне та логістику для переробних підприємств також сприяють зростанню цін,

— каже експертка.

Що буде з цінами далі

Є шанс, що ціни на молочну сировину можуть піти на спад, адже переробні компанії зараз стикаються з обмеженнями у фінансових ресурсах, необхідних для підтримання високих закупівельних цін.

Крім того, загострення ситуації з логістикою, спричинене військовим конфліктом в Україні, також вносить корективи у підвищення цін на продовольчі товари, у тому числі на молочні продукти.

Загалом, український ринок молока та молочних продуктів переживає період невпевненості, характеризуючись високими цінами, зниженням поголів'я худоби та потенційним зростанням імпорту.

Важливо! На сьогодні середня вартість 1 літра молока з 3,2% жирності становить 35 гривень, а кілограм солодковершкового масла ДСТУ з 72,5% жирності коштує 240 гривень.