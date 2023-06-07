И хоть дефицита не будет, однако есть один нюанс: что будет с ценами на овощи и фрукты из-за подрыва ГЭС

После террористического акта на Каховской ГЭС, который совершили россияне, затопление площадей для выращивания овощей и фруктов может привести к значительному уменьшению урожая. Но дефицит не предполагается.

Аналитик УКАБ Максим Гопка рассказывает 24 каналу, что не следует ожидать дефицита овощей и фруктов из-за подрыва ГЭС. Впрочем, ситуация с ценами может измениться.

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Самая большая проблема – нехватка воды

Эксперт говорит, что в краткосрочной перспективе нехватка воды может увеличить себестоимость производства, а в среднесрочной перспективе станет проблемой для отрасли. Самая большая проблема, которая появилась – нехватка воды в каналах для мелиорации земель.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Без этой воды Херсонская и Запорожская области не смогут выращивать овощи, что означает существенное сокращение производства во второй половине года. К сожалению, импортные овощи в холодный период года могут появиться еще раньше, чем в прошлом. Мы готовились этой весной и понимали, что предложения из других областей должны появиться больше из-за оккупации юга и заминированных земель.

Собеседник добавляет, что если мы хотим потреблять собственную продукцию хотя бы до Нового года с такими ужасными последствиями войны, новые или отреставрированные овощные хранилища должны появиться в более безопасных областях Украины.

Овощи могут подорожать

Следовательно, даже после деоккупации территории уровень производства продуктов в пострадавших регионах будет

Подавляющее большинство территории затоплено на левобережье Херсонской области, которая сейчас оккупирована. Однако эти производственные площади не влияют на рынок.

Впрочем, без воды остается и правобережье Украины, а это может повлиять на себестоимость выращивания овощей.

– заметил Максим Гопка.

Кроме того, эксперт отмечает, что в масштабах страны это не приведет к дефициту, потому что производство увеличилось и в других областях.

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Цены на овощи все же могут продержаться чуть-чуть дольше на текущем высоком уровне, чем прогнозировалось ранее. Однако все будет зависеть и от достаточного количества предложений из других регионов.

Будут ли арбузы этим летом

Арбузы в Украине преимущественно выращивают на левом берегу Днепра, поэтому этим летом возможны проблемы с их поставкой на рынок из-за повышения уровня воды. Об этом рассказал исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко рассказал.

Напоминаем, раньше отмечалось, что в этом году урожай арбузов будет значительно больше и соответственно дешевле. Все потому, что аграрии из Одесщины решили посадить бахчевые культуры для уменьшения дефицита, как было в прошлом году.