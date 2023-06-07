Аналитик УКАБ Максим Гопка рассказывает 24 каналу, что не следует ожидать дефицита овощей и фруктов из-за подрыва ГЭС. Впрочем, ситуация с ценами может измениться.

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Самая большая проблема – нехватка воды

Эксперт говорит, что в краткосрочной перспективе нехватка воды может увеличить себестоимость производства, а в среднесрочной перспективе станет проблемой для отрасли. Самая большая проблема, которая появилась – нехватка воды в каналах для мелиорации земель.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Без этой воды Херсонская и Запорожская области не смогут выращивать овощи, что означает существенное сокращение производства во второй половине года. К сожалению, импортные овощи в холодный период года могут появиться еще раньше, чем в прошлом. Мы готовились этой весной и понимали, что предложения из других областей должны появиться больше из-за оккупации юга и заминированных земель.

Собеседник добавляет, что если мы хотим потреблять собственную продукцию хотя бы до Нового года с такими ужасными последствиями войны, новые или отреставрированные овощные хранилища должны появиться в более безопасных областях Украины.

Следовательно, даже после деоккупации территории уровень производства продуктов в пострадавших регионах будет на низком уровне минимум 3—4 года.

Овощи могут подорожать

Подавляющее большинство территории затоплено на левобережье Херсонской области, которая сейчас оккупирована. Однако эти производственные площади не влияют на рынок.

Впрочем, без воды остается и правобережье Украины, а это может повлиять на себестоимость выращивания овощей.

– заметил Максим Гопка.

Кроме того, эксперт отмечает, что в масштабах страны это не приведет к дефициту, потому что производство увеличилось и в других областях.

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Цены на овощи все же могут продержаться чуть-чуть дольше на текущем высоком уровне, чем прогнозировалось ранее. Однако все будет зависеть и от достаточного количества предложений из других регионов.

Будут ли арбузы этим летом

Арбузы в Украине преимущественно выращивают на левом берегу Днепра, поэтому этим летом возможны проблемы с их поставкой на рынок из-за повышения уровня воды. Об этом рассказал исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко рассказал.

Напоминаем, раньше отмечалось, что в этом году урожай арбузов будет значительно больше и соответственно дешевле. Все потому, что аграрии из Одесщины решили посадить бахчевые культуры для уменьшения дефицита, как было в прошлом году.