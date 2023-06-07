Аналітик УКАБ Максим Гопка розповідає 24 каналу, що не варто очікувати дефіциту овочів та фруктів через підрив ГЕС. Втім ситуація з цінами може змінитися.

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Найбільша проблема – нестача води

Експерт каже, що в короткостроковій перспективі нестача води може збільшити собівартість виробництва, а в середньостроковій перспективі це стане проблемою для галузі. Найбільша проблема, яка з’явилась, – нестача води в каналах для меліорації земель.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Без цієї води Херсонська та Запорізька області не зможуть вирощувати овочі, а це означатиме суттєве скорочення виробництва в другій половині року. На жаль, імпортні овочі в холодний період року можуть з’явитися ще раніше, ніж торік. Ми готувалися цією весною і розуміли, що пропозиції з інших областей повинно з’явитися більше через окупацію півдня та заміновані землі.

Співрозмовник додає, що якщо ми хочемо споживати власну продукцію хоч би до Нового року з такими жахливими наслідками війни, то нові або відреставровані овочеві сховища повинні з’явитися в більш безпечних областях України.

Відтак навіть після деокупації території, рівень виробництва продуктів в постраждалих регіонах буде на низькому рівні мінімум 3—4 роки.

Овочі можуть здорожчати

Переважна більшість території затоплена на лівобережжі Херсонської області, яка окупована наразі. Однак ці виробничі площі не впливають на ринок.

Втім без води залишається і правобережжя України, а це може вплинути на собівартість вирощування овочів,

– зауважив Максим Гопка.

Крім того, експерт наголошує, що в масштабах країни наразі це не призведе до дефіциту, тому що виробництво збільшилось й в інших областях.

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Ціни на овочі все ж таки можуть протриматися трошки довше на поточному високому рівні, ніж прогнозувалося раніше. Однак все залежатиме й від достатньої кількості пропозиції з інших регіонів.

Чи будуть кавуни цього літа

Кавуни в Україні переважно вирощують на лівому березі Дніпра, тому цього літа можливі проблеми із їхнім постачанням на ринок через підвищення рівня води. Про це розповів виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко розповів.

Нагадуємо, раніше зазначалося, що цього року урожай кавунів буде значно більшим і відповідно дешевшим. Все через те, що аграрії з Одещини вирішили посадити баштанні культури для зменшення дефіциту, як було минулого року.