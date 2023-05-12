Стоит немного подождать: цены на овощи скоро снизятся
В 2023 году стоимость овощей выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Однако цены сильно зависят от сезонности, поэтому экономисты ждут удешевления в ближайшее время.
Сколько будут стоить овощи в начале лета
Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба", Олег Пендзин в комментарии 24 Канала сообщил, что аналогично фруктам, цены на овощи зависят от сезонности. Он прогнозирует, что в июне стоимость этих продуктов упадет.
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Молодой картофель, капуста, морковь и свекла – все это в конце мая может пойти в цене на убыль. Однако здесь нужно учитывать погоду,
– объяснил Пендзин.
Действительно, из-за влажной и холодной погоды отечественные овощи и фрукты попадут на полки магазинов позже чем в прошлом году. Однако когда увеличится предложение продуктов, цены закономерно снизятся – вероятно, это произойдет в первой половине июня.
Что будет с ценами до конца мая
Следует заметить, что до конца мая снижение стоимости овощей ждать не стоит. По расчетам ученых Института аграрной экономики, тепличные огурцы и помидоры могут подорожать на 5–10%. Так произошло из-за высокой себестоимости выращивания и хранения и оккупации Херсонской области.
Снижение цен следует ожидать летом – в сезон поступления в продажу отечественных овощей открытого грунта.
В конце прошлого месяца цены на килограмм овощей были такими:
- огурцы – 122–226 гривен в зависимости от вида;
- красные помидоры – 102 гривен;
- розовые и сливки – 155 гривен.