Цены вырастут, но не существенно

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович говорит, что цены на овощи удастся стабилизировать благодаря увеличению производства на Западе Украины. Производители здесь фиксируют увеличение урожая в среднем на 10 – 15%.

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Кроме того, такие овощи как картофель, морковь, лук, капуста и свекла в Украине не дефицитны, хотя на рынке и отсутствует Херсонская продукция.

Больше всего в цене вырос картофель. Это обусловлено сезонным ростом спроса населения.

Процесс сбора урожая завершен, фермеры закладывают большие объемы в хранилища, соответственно предложение картофеля, непригодного для длительного хранения, на рынке сокращается,

– объясняет Татьяна Попович.

Если картофель в цене вырос, то лук и морковь наоборот, рекордно подешевели.

Сегодня на площадке для торговли с авто ОРСП "Шувар" отечественная морковь стоит 6,5 – 7 грн за кг, а лук – 10 – 11 грн за кг. На 20% подешевела свекла и на 25% белокочанная капуста,

– делится эксперт.

Напомним! Пиковый рост цены на лук прогнозируют в 2024 году. До конца текущего года ее стоимость останется стабильной

В то же время, в долларовом эквиваленте цены на эти овощи остаются неизменными. А на стабилизацию цен должно повлиять открытие коммерческих хранилищ.