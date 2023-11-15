Ціни зростуть, але не суттєво

Керівниця відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович каже, що ціни на овочі вдасться стабілізувати завдяки збільшенню виробництва на Заході України. Виробники тут фіксують збільшення врожаю в середньому на 10-15%.

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Крім того, такі овочі як картопля, морква, цибуля, капуста та буряк в Україні є не дефіцитними, хоч на ринку й відсутня Херсонська продукція.

Найбільше в ціні зросла картопля. Це зумовлено сезонним зростанням попиту населення.

Процес збирання врожаю завершено, фермери закладають великі обсяги у сховища, відповідно пропозиція картоплі непридатної для тривалого зберігання на ринку скорочується,

— пояснює Тетяна Попович.

Якщо картопля в ціні зросла, то цибуля й морква навпаки, рекордно здешевшали.

Сьогодні на майданчику для торгівлі з авто ОРСП "Шувар" вітчизняна морква коштує 6,5- 7 грн за кг, а цибуля — 10-11 грн за кг. На 20% подешевшав буряк та на 25% білоголова капуста,

— ділиться експертка.

Нагадаємо! Пікове зростання ціни на цибулю прогнозують у 2024 році. До кінця поточного року її вартість залишиться стабільною

Водночас у доларовому еквіваленті ціни на ці овочі залишаються незмінними. А на стабілізацію цін має вплинути відкриття комерційних сховищ.