Стоимость уже не та, что раньше: во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году
Через несколько дней украинцы будут праздновать Пасху. Однако за более чем год полномасштабной войны цены на продукты изменились. И если раньше семья могла потратить на праздники до 1 000 гривен, то сейчас ей придется отдать более 1 200 гривен.
В этом году пасхальная корзина подорожала по сравнению с прошлым годом. Если в 2022 году стоимость его составляла 972 гривны, то в этом году она пересекла отметку более чем в тысячу гривен.
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Во сколько обойдется пасхальная корзина для семьи
В комментарии 24 Каналу академик НААН Юрий Лупенко замечает, что традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек близко 1 208,78 гривны.
Это на 24,4% дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 972 гривны,
– добавляет он.
Кроме того, если семья желает дополнить корзину такими составляющими как помидоры, огурцы, яблоки или красное вино, то стоимость вырастет до 1 463 гривны.
На столь резкое удорожание продуктов повлияли немало факторов: от существенных материальных потерь экономики страны и украинских семей в результате полномасштабной войны до сложностей с перемещением продукции.
Какие продукты больше всего подорожали
По словам Натальи Герасименко, эксперта сектора "Сельское хозяйство" Офиса эффективной регулировки BRDO больше всего сейчас стоят яйца, цена которых выросла больше, чем вдвое.
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Эта тенденция продолжается еще с прошлого года и связана с сокращением поголовья, удорожанием кормов и усложненной логистикой. В то же время на 12% подешевела мука - один из ключевых ингредиентов кулича, который учтен в ее стоимость,
– объясняет Герасименко.
Следующим по шкале подорожания стало мясо – на 29,86%, в то же время кулич вырос на 26,08%, а вот алкоголь на 4,27%.