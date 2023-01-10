Дешевых продуктов больше не будет: чего ждать от цен в 2023 году
В 2022 году стремительно росла инфляция, а некоторые продукты подорожали более чем в два раза, например репчатый лук и яйца. Что касается прогноза на текущий год, то эксперты уверены – все будет только дорожать.
На подорожание продуктовой корзины в 2023 году будет влиять ряд факторов, в частности, перебои с электроэнергией и расходы предприятий на альтернативные источники энергетики.
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Что будет с ценами в 2023 году
Экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что не стоит ожидать удешевления чего-либо в ближайшее время.
В макроэкономических показателях, заложенных в бюджет 2023 года, инфляция предусматривается 28%. То есть, что такое инфляция – это индекс роста потребительских цен. Следовательно, правительство, формируя основные показатели бюджета на 2023 год, рассчитывало с инфляцией в 28%.
Эксперт подчеркивает, что речь идет об общей инфляции, которая учитывает и цены на товары долгосрочного использования, на холодильники, телевизоры, на энергоносители, управляемые и регулируемые государством.
Поэтому в реальной действительности цена на продовольственную корзину будет расти больше. Если взять 2022 год, то можно сказать, что при общей инфляции также на уровне 28% продовольственная корзина выросла на 37%. Надо быть готовым, что аналогичная ситуация будет и в 2023 году,
– рассказывает он.
Следовательно, Пендзин считает, что нужно быть готовым к тому, что рост цен на продовольствие будет расти опережающими темпами по сравнению с уровнем общей инфляции.
Что сейчас влияет на формирование цен
Денис Марчук во время разговора с 24 Каналом подчеркнул, что факторов, влияющих на цены, очень много, и их нужно рассматривать в совокупности. Более того, также считает, что сегодня не стоит говорить об уменьшении цен на продукты, особенно, когда продолжаются атаки инфраструктуры.
Кроме привычных факторов инфляции, повышение цен на горюче-смазочные материалы, которые прибавили в цене в конце декабря месяца, кроме нарушенных логистических цепочек из-за оккупации и боевых действий, в октябре к нам добавился очень негативный фактор – фактор ударов по инфраструктуре. Мы в домах не имеем возможности круглосуточно использовать электроэнергию, так же и бизнес, который вынужден как-то выходить из ситуации.
Он объясняет, что украинцы могут выйти из ситуации, приобретя относительно недорогие гаджеты, а крупные аграрные предприятия так не могут, поскольку стоимость генераторов для них стоят десятки тысяч долларов. Также нужно тратить дополнительные деньги на обслуживание, чтобы поддерживать их в рабочем режиме и топливе (бензин, дизель).
Поскольку цена дизтоплива выросла, то это будет закладываться в себестоимость производителя. И здесь вопрос будет стоять так: ты либо работаешь и идешь на эти расходы, либо просто физически исчезаешь и прекращаешь свою деятельность. Потому что ситуация действительно очень сложная,
– объясняет он.
И поэтому в этих условиях нам приходится констатировать, что за этот период времени, когда у нас перебои с электроснабжением, цены вдобавок к тому росту, что мы наблюдали еще в конце 2022 года, будут расти и в начале 2023 года. Это фактически может добавить в цене еще +5% в зависимости от группы товаров.
Какие продукты могут подорожать в этом году
Олег Пендзин рассказывает, что обычно традиционно овощи прибавят в цене, поскольку в этом году будет закладываться достаточно большой сезонный фактор. Кроме того, большая масса овощей не поступит из Херсонской и юга Запорожской области из-за оккупации. "То есть надо понимать, что овощи будут дорожать достаточно сильно", – объясняет он.
- Наверное, мы увидим достаточно большой рост цен на масло. В прошлом году она выросла всего на 12% и достаточно серьезно отстает от общего тренда роста цен. Поэтому я думаю, что в этом году масло будет дорожать.
- Скорее всего увидим и подорожание хлебопродуктов. И это связано в том числе и с блэкаутами, потому что давайте будем откровенны, ни один производитель и переработчик товаров сельскохозяйственного назначения, ни один ритейл, который в своей работе использует генераторы, не будет это оплачивать из собственного кармана.
То есть все эти дополнительные расходы, связанные с установлением источников альтернативного питания, будут закладываться в стоимость услуг и цену товара и как минимум 2,5 – 3% возрастет общая инфляция благодаря блэкаутам. Да, что я думаю, что собственно это также прибавит к общему росту цен,
– прогнозирует Пендзин.