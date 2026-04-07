В одном из крупных городов может вырасти стоимость проезда: мэр поручил пересмотреть тарифы

В Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. В частности цены не пересматривали почти 10 лет – с 2018 года.

Что происходит с проездом в Киеве?

Пересмотреть тарифы поручил мэр столицы Виталий Кличко.

Виталий Кличко Мэр Киева По обращению профильных Департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение Департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования по пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.

Мэр города напомнил, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине, и ее не пересматривали с 2018 года.

Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному,

– объяснил Кличко.

Он также добавил, что Киев осуществляет мероприятия по энергоустойчивости города, поэтому Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы. В то же время транспорт в городе является дотационным – за этот год 12 миллиардов гривен на этот год, к примеру.

Кроме того, правительство много лет не компенсирует городу деньги за бесплатный проезд льготных пассажиров.

Эти деньги (сотни миллионов гривен ежегодно) тоже идут из бюджета Киева,

– отметил Виталий Кличко.

Уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит направить часть этих средств на подготовку к следующему отопительному сезону.

Обратите внимание! В частности в марте выросла стоимость проезда в электричках Киевской области, о чем сообщили в "Пассажиры Киева". 3 11 марта на территории города и области ввели в действие плату за услуги по оформлению пригородных билетов.

