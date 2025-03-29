Кто будет платить по 6,48 гривны за киловатт: новые тарифы на свет с 1 апреля

В апреле тарифы на электроэнергию останутся неизменными, однако для части украинцев цены будут значительно выше. Некоторые потребители будут платить 6,48 гривны за киловатт электричества.

Кто будет платить за электроэнергию больше

Большинство потребителей будут оплачивать электрическую энергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час, но для тех, у кого установлены трехзонные счетчики, тариф составит 6,48 гривны за киловатт-час, передает 24 Канал со ссылкой на правительственное постановление №632.

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В часы пиковой нагрузки, с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, стоимость одного киловатта-часа электрической энергии составит 6,48 гривны .

стоимость одного киловатта-часа электрической энергии составит . В полупиковое время владельцы таких счетчиков будут платить по тарифу 4,34 гривны за киловатт-час, а в ночной период, с 23:00 до 7:00, только 1,728 гривны за киловатт-час.

Какой будет тариф при двухзонном счетчике

Тариф на электроэнергию для владельцев двухзонных счетчиков также будет отличаться от обычного. В дневное время, с 7:00 до 23:00, тариф будет составлять 4,34 гривны за киловатт-час, а в ночное время, с 23:00 до 7:00, он будет значительно ниже – 2,16 гривны за киловатт-час.