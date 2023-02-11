В течение выходных бензин и дизель снова подешевели от 1 до 3 гривен за литр. В январе средние цены на топливо уменьшились на 2,5–3,1 гривны.
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Бензин и дизтопливо подешевели почти на 6 гривен
По данным Консалтинговая группа "А-95", государственная сеть "Укрнафта" несколько дней назад снизила цены на все виды горючего на 1 гривну: бензин А-95 подешевел до 45,50 гривны, А-95+ – до 47,50 гривны, а дизтопливо – до 49,50 гривны. На АЗС Shell цена упала на 51 копейку – до 48,39 грн, а на автозаправочных комплексах KLO на 50 копеек – до 48,49 грн.
В то же время, если сравнить цены "Укрнафты" и сетей эконом-сегмента UPG и "Авантаж", то в последних цены на горючее выше на 0,8–1 гривну.
Я не помню, когда мы в последний раз видели такое падение цен на топливо, которое мы наблюдаем сейчас. С начала года сеть "Укранафта" снизила цены на бензин в среднем на 6 гривен, в остальные сети – на 4—5 гривен. Снижение по дизтопливо составляет в среднем 3—4 гривны. Такие темпы серьезные, и я вижу, что поценциал к удешевлению еще есть: где-то в размере до 2 гривен на литр.
Это может случиться даже через неделю или две недели. А что касается цен этой весной, то предпосылок для повышения эксперт пока не видит.
Удешевление горючего происходит из-за того, что украинские сети создали рекордные запасы даже по сравнению с довоенными периодами, а поставки не прекращаются.
Мы очень хорошо заходим в эту весну, с большими запасами. Я не исключаю, что цена может и дальше падать,
– добавил Куюн.
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Падает и падает: цены на газ в феврале
Средняя цена на сжиженный газ с 8 по 9 февраля в сетях АЗС уменьшилась еще на 22 копейки – до 25,78 гривны.
- Дороже всего автогаз стоит на АЗС сети U.GO – 26,44 гривны. Со вчерашнего дня цена опустилась всего на 7 копеек.
- Дешевле всего в сети "Авантаж 7" – 22,45 гривны, где цена опустилась на 50 копеек в сутки.
- На станциях WOG и Ovis автогаз подешевел на 52 и 50 копеек за литр – до 26,10 и 25,99 грн соответственно.
- AMIC и Motto также опустили цену на 50 копеек, а "Авиас" снизила цену всего на 11 копеек.
Возможно ли повышение цены после столь стремительного спада
По словам эксперта, все будет зависеть от того, что будет происходить в мире и рынке. Если мировая цена будет расти, соответственно, Украина это почувствует.
Однако мы ощутим это не сразу, а постепенно. Но подчеркиваю, что не факт будет ли этот рост,
– объясняет собеседник.
Ведь запугивание России по поводу дефицита горючего и роста цен на нефтепродукты не оправдались. Впервые – с 5 декабря, и как мы видим еще и во второй раз – с 5 февраля.
Средние цены на нефть в мире:
- По данным "Минфина" по состоянию на 9 февраля цена на эталонную марку Brent составляет 84,17 доллара, что на 29 долларов больше Urals.
- Русская марка Urals по состоянию на 8 февраля стоила немного больше, чем 55 долларов за баррель.
- А марка WTI – 77,69 доллара.
Санкции на нефть серьезно ударят по России
Предельная цена на российскую сырую нефть составляет в пределах 60 долларов за баррель. Большинство компаний, занимающихся морской транспортировкой нефти, соблюдают санкции и отказываются покупать нефть, если она выше указанного потолка.
Относительно нефтепродуктов, которые продаются с премией к сырой нефти (бензины), сейчас составляют 100 долларов за баррель. А продающиеся нефтепродукты со скидкой к сырой нефти (мазуты) – 45 долларов за баррель.
Кроме того, по расчетам Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха, ежедневно Кремль теряет 172 миллиона долларов. А после 5 февраля будет недополучать по 280 миллионов долларов каждый день.