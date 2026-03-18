Цены на бензин снова повышают: сколько стоит топливо в Украине 18 марта
- Цены на бензин в Киеве выросли на 1 гривну, например, на АЗС UPG.
- В регионах Украины, таких как Львовская и Харьковская области, цены на бензин варьируются, в частности, во Львове средняя цена А-95 составляет 64,95 гривны за литр, а в Харьковской области 69,99 гривны за литр.
Цены на бензин в очередной раз выросли, однако в некоторых областях стоимость дизтоплива осталась неизменной. В то же время многое зависит от сети АЗС, сейчас на рынке фиксируют разницу между показателями заправочных станций.
Сколько стоит топливо в Киеве?
По состоянию на утро на столичных АЗС снова фиксируют высокие цены на топливо, сообщают Новости.LIVE.
Речь идет о сети заправочных станций UPG, где цены 18 марта:
- на бензин А-95 – 72,90 гривны за литр;
- на дизель – 79,90 гривны за литр.
Как пишет издание, показатели выросли на 1 гривну, по сравнению со вчерашним днем.
Относительно других АЗС – цены остаются без изменений. По крайней мере такая ситуация с утра. Например, ценники сети WOG имеют показатели:
- на бензин А-95 – 71,99 гривны;
- на дизель – 80,99 гривны.
В частности премиальные марки бензина стоят дороже, чем А-95. За литр такого топлива на WOG надо заплатить 74,99 гривны.
Какие цены на топливо в Киевской области?
На ресурсе Все АЗС собрали средние цены в регионе. Некоторые виды топлива остаются без изменений по стоимости, по сравнению со вчерашним днем. Однако некоторые – незначительно подорожали. Речь идет о премиальном А-95 и обычном бензине такой же марки.
В среднем сети Киевской области предлагают:
- бензин А-95 премиум – по 70,49 гривны за литр;
- бензин А-95 – по по 66,99 гривны за литр;
- бензин А-92 – по 64,24 гривны за литр;
- дизтопливо – по 71,49 гривны за литр;
- газ – по 41,49 гривны за литр.
Какие цены на топливо в регионах?
Например, в Львовской области средняя цена А-95 – 64,95 гривны. Премиальный бензин на 4 гривны дороже.
Заметьте! Цены также зависят от сети АЗС.
Дизельное топливо во Львове предлагают по 69,25 гривны за литр.
У Харьковской области А-95 имеет аналогичные показатели с Киевским регионом (69,99 гривны за литр). Однако на Одесской области та же самая марка 18 марта стоит значительно дешевле. За литр просят в среднем 64,25 гривны.
Что известно о ситуации на топливном рынке Украины?
Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, выросли цены на нефть и топливо. Последствия коснулись, в частности Украины.
Сейчас правительство решает, как стабилизировать ситуацию на рынке. Одна из инициатив – кэшбек на топливо. Водителям будут возвращать до 15% расходов в зависимости от вида топлива.
В то же время такой "бонус" может иметь ограничения. Вероятно возвращать деньги будут в фиксированной сумме, а не по процентам.
Накануне Юлия Свириденко также сообщила, что в Украине фиксируют "спадание ажиотажа" на топливо. Ранее большой спрос на нефтепродукты был вызван международной ситуацией.