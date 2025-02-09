По сколько будет горючее

Как рассказал для 24 Канала эксперт по рынку энергетики Геннадий Рябцев, в январе рост цен на топливо был ощутимым, но в феврале подорожание не предвидится

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Эксперт объясняет, что на текущий рост цен на топливо в январе повлияло несколько факторов.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Операторы уже выбрали весь потенциал для роста, то есть уже с корректировкой на курс национальной валюты.

Обратите внимание! По состоянию на 7 февраля, по данным Консалтинговой группы А-95, бензин А-95 стоит 56,87 гривны за литр, бензин А-92 – 53,85 гривны за литр, дизтопливо – 55,26 гривны, а газ автомобильный – 37,08 гривны.

Какие факторы повлияли на рост цены топлива

Среди основных факторов подорожания цен, которые назвал Рябцев, есть такие:

Подорожание акцизов: топливо добавило примерно 1,5 гривны на литре горючего. Теперь в Украине ежегодно будут повышаться акцизы.

топливо добавило примерно 1,5 гривны на литре горючего. Теперь в Украине ежегодно будут повышаться акцизы. Подорожание автопродуктов на европейских рынках, которое повлекло рост оптовых цен на 5 – 7% и отразилось на розничных ценах.

которое повлекло рост оптовых цен на 5 – 7% и отразилось на розничных ценах. Ослабление гривны на межбанковском рынке: это напрямую влияет на уплату налогов, поскольку они рассчитываются по этому курсу. В то же время закупка автопродуктов происходит на европейских биржах, что также сказывается на ценах.

Важно! По словам Рябцева, в конце февраля и в марте могут проявиться сезонные колебания спроса. Но дефицита топлива из-за такого фактора не стоит ожидать.