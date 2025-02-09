По скільки буде пальне

Як розповів для 24 Каналу експерт з ринку енергетики Геннадій Рябцев, у січня зростання цін на пальне було відчутним, але у лютому здорожчання не передбачається

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Експерт пояснює, що на поточне зростання цін на пальне у січні вплинуло декілька факторів.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Оператори вже вибрали весь потенціал для зростання, тобто вже з коригуванням на курс національної валюти.

Зверніть увагу! Станом на 7 лютого, за даними Консалтингової групи А-95, бензин А-95 коштує 56,87 гривні за літр, бензин А-92 – 53,85 гривні за літр, дизпальне – 55,26 гривні, а газ авто­мобільний – 37,08 гривні.

Які фактори вплинули на ріст ціни пального

Серед основних чинників щодо подорожчання цін, які назвав Рябцев, є такі:

Здорожчання акцизів: пальне додало приблизно 1,5 гривні на літрі пального. Тепер в Україні щороку підвищуватимуться акцизи.

пальне додало приблизно 1,5 гривні на літрі пального. Тепер в Україні щороку підвищуватимуться акцизи. Здорожчання автопродуктів на європейських ринках, яке спричинило зростання гуртових цін на 5 – 7% та відобразилося на роздрібних цінах.

яке спричинило зростання гуртових цін на 5 – 7% та відобразилося на роздрібних цінах. Ослаблення гривні на міжбанківському ринку: це напряму впливає на сплату податків, оскільки вони розраховуються за цим курсом. Водночас закупівля автопродуктів відбувається на європейських біржах, що також позначається на цінах.

Важливо! За словами Рябцева, наприкінці лютого та у березні можуть проявитися сезонні коливання попиту. Але дефіциту пального через такий фактор не варто очікувати.