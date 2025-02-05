Чому українці можуть не передавати лічильники на світло

Система дозволяє ефективно керувати споживанням електроенергії, передає 24 канал з посиланням на Нафтогаз.

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Минулого року фахівці Нафтогаз Тепло встановили нову систему обліку електроенергії. Зокрема вони замінили застарілі прилади на смартлічильники для 4,5 тис. споживачів у таких населених пунктах:

Новояворівську;

Новому Роздолі.

Ця автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) дозволяє ефективно керувати споживанням електроенергії,

– наголосили у Нафтогазі.

Клієнтам компанії пояснили, що мешканцям не потрібно щомісяця знімати й передавати показання. Відтепер це відбувається автоматично.

Зверніть увагу! Українцям пообіцяли, що у 2025 році таких смартлічильників стане ще більше