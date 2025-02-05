Почему украинцы могут не передавать счетчики на свет
Система позволяет эффективно управлять потреблением электроэнергии, передает 24 канал со ссылкой на Нафтогаз.
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В прошлом году специалисты Нафтогаз Тепло установили новую систему учета электроэнергии. В частности они заменили устаревшие приборы на смартсчетчики для 4,5 тыс. потребителей в таких населенных пунктах:
- Новояворовске;
- Новом Роздоле.
Эта автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) позволяет эффективно управлять потреблением электроэнергии,
– отметили в Нафтогазе.
Клиентам компании объяснили, что жителям не нужно ежемесячно снимать и передавать показания. Отныне это происходит автоматически.
Обратите внимание! Украинцам пообещали, что в 2025 году таких смартсчетчиков станет еще больше