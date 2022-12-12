В Украине дефицита горючего не будет, а цены на АЗС могут снизиться: прогнозы экспертов

Рынок горючего в Украине ожидает снижение цен на АЗС. Это повлияет на то, что мировые котировки упали, даже несмотря на санкции на российскую нефть.

Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95", на своей странице в Facebook сообщил, что цены на рынке горючего могут снизиться, а подготовка АЗС к блекауту продолжается.

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Что будет с ценами

По прогнозам генеральных директоров трех крупнейших АЗС в Украине, особых колебаний в ценах не предусматривается, как и дефицит топлива.

Более того, вполне возможно снижение цен, поскольку мировые котировки, несмотря на антироссийские санкции, упали, а закупочные цены для Украины удерживаются предварительным путем спроса и логистических факторов, в том числе и погодных условий.

– отмечается на странице Куюна.

Важно, что повторение весеннего кризиса с дефицитом горючего невозможно. Сети активно контрактуют горючее, создают запасы и не только в Украине. Конечно, возможны локальные катаклизмы, но они встречались и до войны.

Будут ли работать АЗС без света

Более 90% сетей уже оборудованы генераторами. Более того, формируется резервный фонд и ремонтные бригады.

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Увеличивают запасы товаров в магазинах, расширяют количество мест в кафе, оборудуют дополнительными устройствами – чайниками, микроволновками, розетками и т.д.

Какие цены на АЗС были в ноябре

все вышеуказанное просят не тащить с собой на АЗК – там это уже есть.

Подорожание началось во второй половине ноября и пришлось на день массированных ракетных атак россиян 15 ноября.