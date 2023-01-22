Дефицит может затронуть дизельное топливо

Как рассказывает 24 Каналу Геннадий Рябцев, Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, следствие эмбарго может возникнуть нехватка ресурса на спотовом рынке.

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Дело в том, что все украинские трейдеры совершают именно спотовые закупки на рынке со дня на день. Пока ни у одного украинского трейдера нет долгосрочного контракта,

– добавляет эксперт.

После того как эмбарго на нефтепродукты заработает, самый большой дефицит может касаться дизельного горючего.

Повышение цен вполне возможно

Сергей Куюн, директор "Консалтинговая группа А-95", не исключает повышения на рынке горючего Европы, ведь контингенту придется заменить где-то 40% поставок своего дизельного горючего.

Это очень много, Европа очень большой рынок. Это где-то в районе 3 миллиона тонн в месяц. У нас (в Украине – 24 канала), видимо, потребление будет где-то 5 миллионов тонн в год. А здесь 3 миллиона в месяц – очень существенные объемы,

– объясняет Сергей Куюн.

Европейские производители смогут компенсировать исчезновение российских нефтепродуктов с рынка для компаний, подписавших среднесрочные и долгосрочные контракты. Однако на свободном спотовом рынке может попадать меньше топлива, чем в прошлом году.

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Как изменились цены на топливо в Украине

Цены на горючее в Украине за прошлый год выросли на 69,4%. Например, цена бензина, автогаза и дизеля за период с 24 марта по 30 декабря 2022 изменилась следующим образом: