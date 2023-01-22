Дефіцит може торкнутися дизельного пального

Як розповідає 24 Каналу Геннадій Рябцев, Головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, внаслідок ембарго може виникнути нестача ресурсу на спотовому ринку.

До теми Ембарго на нафтопродукти вдарить по Росії сильніше, ніж нафтові обмеження

Річ у тому, що всі українські трейдери здійснюють саме спотові закупівлі на ринку зі дня на день. Наразі в жодного українського трейдера немає довгострокового контракту,

– додає експерт.

Після того, як ембарго на нафтопродукти запрацює, найбільший дефіцит може стосуватися дизельного пального.

Підвищення цін цілком можливе

Сергій Куюн, директор "Консалтингова група А-95", не виключає підвищення на ринку пального Європи, адже контингенту прийдеться замінити десь 40% постачань свого дизельного пального.

Це дуже багато, Європа – дуже великий ринок. Це десь в районі 3 мільйонів тонн на місяць. У нас (в Україні – 24 канал), мабуть, споживання буде десь 5 мільйонів тонн за рік. А тут 3 мільйони на місяць – дуже суттєві обсяги,

– пояснює Сергій Куюн.

Європейські виробники зможуть компенсувати зникнення російських нафтопродуктів з ринку для тих компаній, які підписали середньострокові та довгострокові контракти. Проте на вільному спотовому ринку може потрапляти менше палива, ніж було минулого року.

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Як змінилися ціни на пальне в Україні

Ціни на пальне в Україні за минулий рік зросли на 69,4%. Наприклад, ціна бензину, автогазу та дизелю за період з 24 березня по 30 грудня 2022 року змінилась наступним чином: