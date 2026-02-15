Россияне заплатят за войну: с дешевыми товарами придется распрощаться

Россиянам больше не найти товары на маркетплейсах по низким ценам. В 2026 году российское правительство ввело изменения в налоговое законодательство, которые положили конец дешевым покупкам.

Как вырастут цены в России?

Удар пришелся на онлайн-торговлю в России, которая вынуждена подстраиваться под новые налоговые требования. А от этого напрямую пострадают кошельки покупателей, пишет Служба внешней разведки Украины.

По оценкам СВРУ, цены вырастут минимум на 5% только в этом году. Более того, дальше будет только хуже, особенно для малого бизнеса.

Для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, снизили лимит годового оборота продукции втрое – с 60 до 20 миллионов рублей. Со временем будет еще меньше – 10 миллионов.

Нарушителям ограничения придется заплатить налог на добавленную стоимость (НДС) по новой ставке в 22%.

В результате маржинальность падает, а расходы бизнес просто перекладывает на конечного потребителя,

– говорят в разведке.

Важно! С 1 января 2026 года в России ставку НДС увеличили с 20% до 22%, пишет Business Insider. После этого страна вошла в двадцатку государств мира по уровню этого налога. А среди стран вне Европы вообще заняла первое место по уровню НДС на уровне с Уругваем.

Чем объясняется рост цен?

В то же время облегчить положение за счет обходных путей продавцам не удастся. Власти в России усиливают контроль над импортными товарами, пытаясь перекрыть "серые" схемы.

В итоге партии конфискуются, а таможенные расходы растут. От этого цены вырастут еще на 10 – 30%.

Все вместе это ведет к тому, что маркетплейсы больше не смогут предлагать дешевую электронику, одежду или игрушки и значительно поднимут на них цену.

Эти процессы – прямое следствие деградации российской экономики из-за развязанной войны против Украины. Санкции, изоляция, разрыв логистических цепей и фискальное давление разрушают конкурентную среду. Вместо тысяч мелких продавцов останутся крупные игроки, которые продают по значительно более высоким ценам,

– добавляют в СВРУ.

Важно! В ведомстве уверены, что скоро в России подорожает почти все, а выбор товаров сократится до минимального. Такую цену россиянам приходится платить за войну против Украины и системные просчеты Кремля в экономической политике.

Зачем России новые налоги?