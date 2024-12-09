В обменниках ценопад: доллар и евро существенно потеряли стоимость

В банках доллар при покупке и продаже подешевел. В обменниках также упала цена, особенно относительно евро, при обмене валюты в гривну. А на черном рынке ситуация остается более-менее спокойной.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (-10 копеек против 6 декабря) и продажа по 41,80 гривны (-10 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,67 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,30 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,75 гривны (+2 копейки), а продать по 41,80 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продать по (без изменений). Покупка евро по 44,17 гривны (+7 копеек), а продажа по 44,24 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,02 гривны (-19 копеек), а продают по 41,85 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продают по (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,37 гривны (-50 копеек), а продают по 44,37 гривны (+12 копеек).

Какой будет доллар в цене

По словам банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, на этой неделе не предвидится существенного роста цен на доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как мы прогнозировали ранее, вряд ли валютный рынок ожидают стремительные изменения: на рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным подобное явление. Кроме того, объем международной финансовой помощи дает больше свободы регулятору.

На этой неделе ожидается, что курс доллара на межбанке 41,4 – 41,8 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,5 – 42 гривны за доллар.