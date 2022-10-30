Фурса спрогнозировал, чего ждать украинцам от доллара
В последние недели в Украине появилось достаточно долларов наличными, чтобы ситуация стабилизировалась. Усугубить ситуацию может срыв зерновых соглашений.
Такое мнение 24 каналу озвучил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Ранее сообщалось о том, чего ждать от курса, цен, тарифов и рынка недвижимости в ноябре.
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Гривна укрепляется
Фурса рассказал, что в Украину приехал "денежный поезд". В обменники доставили наличные деньги, и люди увидели, что доллар снова есть. Накал спал, и гривна укрепляется.
Сейчас ситуация стабильная. Достаточно для финансовой стабильности страны. До конца года все расписано,
– отметил инвестиционный банкир.
Он добавил, что будет достаточно средств, чтобы резервы центрального банка не падали. Какого-либо давления на гривну не ожидается. Кроме психологического, которое будет присутствовать пока война не закончится.
Фурса спрогнозировал, чего ждать украинцам от доллара: смотрите видео
Влияние зерновых соглашений на доллар
По его словам, повлиять на гривну может история с зерновыми соглашениями. Экспорт зерна помог, а сейчас это, конечно, будет играть против гривны. Однако экономический эффект мы увидим не сразу.
"За несколько недель, возможно, даже месяц должен пройти. Пока это единственный фактор, который может в ближайшее время оказать определенное давление на гривну", – подчеркнул Фурса.
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