Таку думку 24 каналу озвучив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Раніше повідомлялось про те, чого чекати від курсу, цін, тарифів та ринку нерухомості в листопаді.

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Гривня укріплюється

Фурса розповів, що в Україну приїхав "грошовий потяг". В обмінники доставили готівку, й люди побачили, що долар знову є. Накал спав, і гривня укріплюється.

Зараз ситуація стабільна. Удосталь для фінансової стабільності країни. До кінця року все розписано,

– зазначив інвестиційний банкір.

Він додав, що буде достатньо коштів, щоб резерви центрального банку не падали. Якогось тиску на гривню не очікується. Крім психологічного, який буде присутнім поки війна не закінчиться.

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Вплив зернових угод на долар

За його словами, вплинути на гривню може історія з зерновими угодами. Експорт зерна допоміг, а зараз це, звісно, буде грати проти гривні. Однак економічний ефект ми побачимо не одразу.

"За кілька тижнів, можливо, навіть місяць має пройти. Поки це єдиний фактор, який може найближчим часом створити певний тиск на гривню", – наголосив Фурса.

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