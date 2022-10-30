Що буде з доларом

Економічний експерт Данило Монін, у коментарі 24 каналу, розповів, що ситуація на валютному ринку у жовтні перевищила очікування. Попри те, що НБУ витрачав на валютному ринку близько 600 мільйонів доларів на тиждень – це були прийнятні для нього витрати з огляду на те. що офіційний курс залишився на рівні 36,6 гривні за долар.

Читайте також Паспорт, репутація і квиток в кіно: як використовуватимуть NFT у майбутньому

Данило Монін Економічний експерт Курс на листопад й до кінця року зараз спостерігається на поточному рівні. До кінця року в Україну мають зайти гроші від США – 4,5 мільярда грантів, ще 3 мільярда євро кредитів від ЄС (2 мільярда було отримано у жовтні) та 1,3 мільярда доларів від МВФ. Таким чином Україні забезпечують підтримку до кінця року, що дозволяє перекривати нестачу валюти щодо експорту-імпорту.

На додаток, вже зараз очікується, що США та ЄС наступного року закладають по 1,5 мільярда доларів на місяць фінансової підтримки України. А це 36 мільярдів доларів на рік, що загалом виглядає оптимістично навіть з урахуванням затягування війни на тривалий період із погляду курсу гривні у 2023 році.

Економіст Олег Гетман додає, що курс у листопаді залежатиме від десятка перемінних факторів. Це і ситуація на міжбанку, у торговому та платіжному балансах.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Готівковий долар у коридорі 37 – 42 гривні за долар буде постійно коливатися на наступний рік. Ніхто поки не знає, у який бік це буде наступного місяця.

Яка ситуація з пальним

Директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн розповідає, що вже тривалий час ціни на пальне в Україні тримаються на одному рівні. Навіть попри повернення акцизу. На його думку, головною причиною – відсутність дефіциту.

Сергій Куюн Директор "Консалтингова група А-95" Коли існує дефіцит, відповідно, є висока ціна на пальне. Зараз ми бачимо, що дефіциту в Україні не має. І фактично, ось ці націнки на АЗС відповідають довоєнному рівню. Тобто ринок владнався, відповідно вже більш-менш збалансовано у ціні.

Також варто нагадати, що 5 грудня набере чинності обмеження ціни на російську нафту країнами G7 разом з яким діятиме ембарго ЄС на нафтопродукти. Куюн підкреслює, що це все ж таки викликає занепокоєння у трейдерів, оскільки дизельне пальне залежить від цього. Однак впевнений, що все буде добре, адже план дій вже є.

Ми бачимо, що вже напрацьовуються план щодо заміни російського палива поставками з Азії та Близького Сходу. Крім цього, активно створюються запаси палива. Тому гадаю, що все буде добре,

– розповідає він.

Чого чекати від продовольчих цін

Експерти прогнозують, що тенденція подорожчання продуктів продовжиться до кінця року. Цьому сприятиме й ріст інфляції в Україні.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Все буде дорожчати. Ми маємо у вересні інфляцію 24%. Національний банк та Міністерство економіки заявило, що до кінця року буде 30%. Продовольча корзинка буде десь під 38% росту.

На думку аналітика УКАБ Максима Гопки, не варто чекати зниження цін на якісь продукти, хоча й не виключає, що якісь товари можуть зупинитись в цін.

Максима Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Загалом подорожчає все просто у різному відсотковому співвідношенні, зважаючи на вже згадані енергетичний фактор, зерновий коридор, ситуацію на фронті тощо.

Зверніть увагу! НБУ в останньому звіті резюмувало, що найближчі місяці ціни зростатимуть високими темпами, а інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали. Головними драйверами зростанні цін регулятор назвав збільшення витрат, спричинені війною, та дорогі енергоносії.

Ринок нерухомості

На ринку нерухомості відчувається спад, а ціни суттєво нижчі від довоєнних. Річ у тім що вони залежать від попиту, а він помітно спав. Експерт з ринку нерухомості підкреслив, що загалом ситуація на ринку залежать від подій на фронті та успіхів України. Разом з тим суттєвих змін до кінця року не очікується. Він також відмітив й незначне пожвавішання на ринку.

Юрій Піта Президент асоціації нерухомості України Починаючи з червня місяця кількість угод купівлі-продажу збільшується, отже люди готові купувати нерухомість.

В розрізі регіонів ситуація наступна:

В західних регіонах країни ціни практично не змінилися, незначне зниження в середньому до 10%, наприклад в Закарпатті ціни навіть зросли в середньому на 20%;

В центральних регіонах, до яких можна віднести Київ, ціни знизилися в середньому на 15-20%;

В східних регіонах зниження цін спостерігається на рівні 30% і більше;

Західні регіони будуть займати більш лідируючи позиції по угодах, ціни будуть стабільні, в центральних регіонах суттєвих змін не буде, ціни в більш дорогих сегментах знизяться ще на 10–15%, на сході ситуація буде залежати від звільнення цих регіонів та наближення нашої перемоги,

– ділиться Піта.

Тариф на електроенергію для бізнесу може змінитись

Тариф на електроенергію з 1 листопада для населення (побутових споживачів) залишаться незмінними, таку обіцянку дали в Міненерго. Разом з тим на бізнес у наступному місяці можуть чекати зміни.

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Я думаю, що тарифи для населення піднімати не будуть і вже є відповідні заяви, що принципово тарифи для населення залишаться на старому рівні. А от тарифи для бізнесу дійсно планують підняти з 1 листопада й вже давно це питання обговорюється.

Тариф для побутових споживачів

сім'ї (домогосподарства), що споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платять за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

ті, хто споживають понад 250 кіловат-годин – 1,68 гривні.

Тариф на електроенергію для бізнесу

Що стосується тарифів, то на думку експерта, тут лише постає питання до якого рівня будуть піднімати тарифи. Адже у вересні велись розмови про те, що прайс-кепи на тарифи для бізнесу будуть на рівні 5 гривень, "тобто це максимальна вартість електроенергії без доставки, розподілу, то на сьогодні вже є пропозиції та проєкт НКРЕКП, що тарифи будуть на рівні 6 гривень".

Тобто фактично електроенергія буде коштувати для бізнесу на рівні 7 – 7,5 гривень,

– резюмує експерт.

Втомилися ділитися прибутком з посередниками? Глобальна криптобіржа Bybit надала можливість спотової торгівлі криптовалютою з нульовою комісією.