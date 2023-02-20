Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела у себя в твиттере и привел подробную инфографику.

Читайте также Энергетический шантаж не удался: цены на газ в Европе упали до минимума, – Bloomberg

Большую часть нашего газоснабжения составлял российский газ, и именно его мы импортировали отсюда до закрытия газопровода "Северный поток". Однако после закрытия "Северного потока" российские поставки через Германию были заменены газом из Норвегии, а также сжиженным природным газом из Бельгии и Нидерландов.

– написал Йозеф Сикела.

Импорт российского газа рекордно упал

Ранее Чехия импортировала из России до 97% газа, но за последние пять месяцев его доля упала до 2,2%. Сикела подчеркнул, что переломным моментом в снижении импорта российского газа стало закрытие газопровода "Северный поток" летом 2022 года.

Закрытие "Северного потока"

Министр промышленности и торговли отметил, что после закрытия газопровода "Северный поток" газ из России в Чехию может поступать только через Словакию. Таким образом, с сентября 2022 года до конца января 2023 года включительно поступило лишь 2,2% от общего объема импорта.

В январе это был даже кубометр. Мы обходимся поставками газа через Германию,

– подчеркнул Сикелла.

Импорт газа в Чехию / Инфографика из твиттера Йозефа Сикела

Импорт газа из Норвегии вырос

Что касается импорта газа из Норвегии через Германию, то он наоборот с октября 2022 по январь 2023 года вырос примерно на 23% в годовом измерении.

Поставки газа из Нидерландов и Бельгии также выросли на 29% и 250% соответственно.

Поставки газа из Норвегии, Нидерландов, Бельгии выросли / Инфографика с твиттера Йозефа Сикела