Про це повідомив міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела у себе у твітері та навів детальну інфографіку.

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Більшу частину нашого газопостачання становив російський газ, і саме його ми імпортували звідси до закриття газопроводу "Північний потік". Однак після закриття "Північного потоку" російські поставки через Німеччину були замінені газом з Норвегії, а також скрапленим природним газом з Бельгії та Нідерландів,

– написав Йозеф Сікела.

Імпорт російського газу рекордно впав

Раніше Чехія імпортувала з Росії до 97% газу, але за останні п’ять місяців його частка впала до 2,2%. Сікела підкреслив, що переламним моментом у зниженні імпорту російського газу стало закриття газогону "Північний потік" улітку 2022 року.

Закриття "Північного потоку"

Міністр промисловості й торгівлі, зазначив, що після закриття газопроводу "Північний потік" газ з Росії до Чехії може надходити лише через Словаччину. Таким чином з вересня 2022 року до кінця січня 2023 року включно надійшло лише 2,2% від загального обсягу імпорту.

У січні це був навіть не кубометр. Ми обходимося поставками газу через Німеччину,

– підкреслив Сікела.

Імпорт газу у Чехію / Інфографіка з твітера Йозефа Сікела

Імпорт газу з Норвегії зріс

Що стосується імпорту газу з Норвегії через Німеччину, то він навпаки з жовтня 2022 року по січень 2023року зріс приблизно на 23% у річному вимірі.

Постачання газу з Нідерландів і Бельгії також зросло на 29% та 250% відповідно.

Поставки газу з Норвегії, Нідерландів, Бельгії зросли / Інфографіка з твітера Йозефа Сікела