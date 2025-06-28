Различия в статусах ветеранов и участников боевых действий: как это влияет на льготы

Понятия "ветеран войны", "участник боевых действий" и "участник войны" часто путают, хотя юридически это разные категории. Как наличие одного или другого статуса влияет на льготы, читайте дальше.

Льготы для ветеранов и УБД

Ветеран войны это широкая категория, которая включает участников боевых действий и других лиц, связанных с защитой Родины. Статус участника боевых действий дает право на ряд социальных льгот и гарантий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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В то же время этот же Закон гарантирует участникам боевых действий ряд льгот, среди которых:

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (без драгоценных металлов);

75% скидка на квартплату в пределах норм;

75% скидка на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и т.д.) в пределах норм потребления;

бесплатный проезд городским, пригородным и сельским транспортом;

первоочередное медицинское обслуживание, диспансеризация, госпитализация;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа;

дополнительные дни отпуска с оплатой;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении;

первоочередное обеспечение жильем и земельными участками;

займы на строительство или ремонт жилья;

льготы по уплате налогов и другие социальные гарантии.

Также участники боевых действий и их дети имеют право на государственную целевую поддержку в сфере образования, а ежегодно ко Дню Независимости получают разовую денежную выплату.