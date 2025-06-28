Пільги для ветеранів та УБД

Ветеран війни це широка категорія, яка включає учасників бойових дій та інших осіб, пов’язаних із захистом Батьківщини. Статус учасника бойових дій дає право на низку соціальних пільг та гарантій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Закону України.

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Водночас цей ж Закон гарантує учасникам бойових дій низку пільг, серед яких:

безплатні ліки за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (без дорогоцінних металів);

75% знижка на квартплату в межах норм;

75% знижка на комунальні послуги (газ, електроенергія тощо) у межах норм споживання;

безплатний проїзд міським, приміським і сільським транспортом;

першочергове медичне обслуговування, диспансеризація, госпіталізація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу;

додаткові дні відпустки з оплатою;

переважне право на залишення на роботі при скороченні;

першочергове забезпечення житлом і земельними ділянками;

позики на будівництво або ремонт житла;

пільги зі сплати податків та інші соціальні гарантії.

Також учасники бойових дій і їх діти мають право на державну цільову підтримку у сфері освіти, а щороку до Дня Незалежності отримують разову грошову виплату.