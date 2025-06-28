Льготы для ветеранов и УБД

Ветеран войны это широкая категория, которая включает участников боевых действий и других лиц, связанных с защитой Родины. Статус участника боевых действий дает право на ряд социальных льгот и гарантий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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В то же время этот же Закон гарантирует участникам боевых действий ряд льгот, среди которых:

  • бесплатные лекарства по рецептам врачей;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (без драгоценных металлов);
  • 75% скидка на квартплату в пределах норм;
  • 75% скидка на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и т.д.) в пределах норм потребления;
  • бесплатный проезд городским, пригородным и сельским транспортом;
  • первоочередное медицинское обслуживание, диспансеризация, госпитализация;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа;
  • дополнительные дни отпуска с оплатой;
  • преимущественное право на оставление на работе при сокращении;
  • первоочередное обеспечение жильем и земельными участками;
  • займы на строительство или ремонт жилья;
  • льготы по уплате налогов и другие социальные гарантии.

Также участники боевых действий и их дети имеют право на государственную целевую поддержку в сфере образования, а ежегодно ко Дню Независимости получают разовую денежную выплату.