Льготы для ветеранов и УБД
Ветеран войны это широкая категория, которая включает участников боевых действий и других лиц, связанных с защитой Родины. Статус участника боевых действий дает право на ряд социальных льгот и гарантий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
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В то же время этот же Закон гарантирует участникам боевых действий ряд льгот, среди которых:
- бесплатные лекарства по рецептам врачей;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование (без драгоценных металлов);
- 75% скидка на квартплату в пределах норм;
- 75% скидка на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и т.д.) в пределах норм потребления;
- бесплатный проезд городским, пригородным и сельским транспортом;
- первоочередное медицинское обслуживание, диспансеризация, госпитализация;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа;
- дополнительные дни отпуска с оплатой;
- преимущественное право на оставление на работе при сокращении;
- первоочередное обеспечение жильем и земельными участками;
- займы на строительство или ремонт жилья;
- льготы по уплате налогов и другие социальные гарантии.
Также участники боевых действий и их дети имеют право на государственную целевую поддержку в сфере образования, а ежегодно ко Дню Независимости получают разовую денежную выплату.