Украинцам полагается особая пенсия: кто может получать до 80 % среднего заработка

Кому государство назначает специальные выплаты

По информации Пенсионного фонда, право на усиленную финансовую поддержку имеют участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, получившие инвалидность в результате этой трагедии. Согласно закону №1584-ІХ, вместо стандартных 30% от заработка такие граждане могут претендовать на выплаты, достигающие 80% от средней зарплаты в Украине.

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Минимальная гарантированная выплата для ликвидаторов напрямую зависит от средней зарплаты, с которой уплачивались взносы. В 2025 году эта база составляла 20 653 гривны. В зависимости от группы инвалидности государство гарантирует различные проценты от этой суммы.

Лица со второй группой инвалидности получают те же 80%, что в 2026 году конвертируется в минимальную выплату в размере 16 522 гривен.

Ликвидаторы с третьей группой имеют право на 60 % от заработка, а первая группа дает безоговорочное право на все 100 %.

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Кроме того, для пострадавших от увечья или болезни в результате Чернобыльской катастрофы действуют фиксированные минимальные размеры: 11 048 гривен для первой группы, 8 838 гривен для второй и 6 813 гривен для третьей.

Что нужно для оформления повышенной пенсии

Чтобы получать такие выплаты, недостаточно просто достичь пенсионного возраста. Гражданам необходимо пройти медицинскую комиссию, которая должна выдать официальное экспертное заключение о прямой связи болезни с аварией на атомной электростанции.

После получения электронного направления и оценки функционального состояния необходимо обратиться в отделение ПФУ. С собой следует иметь удостоверение ликвидатора, медицинскую карту с историей болезни за последний год и документы, подтверждающие работу или проживание в зоне отчуждения.

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Что еще ограничений и правил действуют для пенсионеров

Напомним, что для большинства украинцев с 1 января 2026 года общий максимальный размер пенсии жестко ограничен 10 прожиточными минимумами и составляет 25 950 гривен. Как уже сообщалось, даже те, кто имеет право на специальные пенсии, во время военного положения сталкиваются со специальными понижающими коэффициентами на суммы, превышающие этот лимит.

Кроме того, пенсионерам следует внимательно следить за своим статусом: если человек устроился на работу и не сообщил об этом ПФУ, государство имеет законное право обязательно списывать до 20 % от ежемесячных начислений из-за возникновения переплаты.