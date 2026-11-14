Українцям належить особлива пенсія: хто може отримувати до 80% середнього заробітку

Кому держава призначає особливі виплати

За інформацією Пенсійного фонду, право на посилену фінансову підтримку мають учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які отримали інвалідність через цю трагедію. Згідно із законом №1584-ІХ, замість стандартних 30% від заробітку, такі громадяни можуть претендувати на виплати, що сягають 80% від середньої зарплати в Україні.

Adv

Мінімальна гарантована виплата для ліквідаторів напряму залежить від середньої зарплати, з якої сплачувалися внески. У 2025 році ця база становила 20 653 гривні. Відповідно до групи інвалідності, держава гарантує різні відсотки від цієї суми.

Особи з другою групою інвалідності отримують ті самі 80%, що у 2026 році конвертується у мінімальну виплату на рівні 16 522 гривень.

Ліквідатори з третьою групою мають право на 60% від заробітку, а перша група дає беззаперечне право на всі 100%.

Реклама

Крім того, для постраждалих від каліцтва чи хвороби внаслідок Чорнобильської катастрофи діють фіксовані мінімуми: 11 048 гривень для першої групи, 8 838 гривень для другої та 6 813 гривень для третьої.

Що потрібно для оформлення підвищеної пенсії

Щоб отримувати такі виплати, недостатньо просто досягти пенсійного віку. Громадянам необхідно пройти медичну комісію, яка має видати офіційний експертний висновок про прямий зв'язок хвороби з аварією на атомній електростанції.

Після отримання електронного направлення та оцінювання функціонування, потрібно звернутися до відділення ПФУ. Із собою слід мати посвідчення ліквідатора, медичну картку з історією хвороби за останній рік та документи, що підтверджують роботу або проживання в зоні відчуження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які ще обмеження та правила діють для пенсіонерів

Нагадаємо, що для більшості українців з 1 січня 2026 року загальний максимальний розмір пенсії жорстко обмежений 10 прожитковими мінімумами і становить 25 950 гривень. Як вже повідомлялося, навіть ті, хто має право на спеціальні пенсії, під час воєнного стану стикаються зі спеціальними понижувальними коефіцієнтами на суми, що перевищують цей ліміт.

Крім того, пенсіонерам варто бути уважними зі своїм статусом: якщо людина влаштувалася на роботу і не повідомила про це ПФУ, держава має законне право примусово списувати до 20% від щомісячних нарахувань через виникнення переплати.