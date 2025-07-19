Какие льготы предоставляет черное удостоверение детям погибших военных

Черное удостоверение выдают родным погибших или умерших военных, среди них – дети. Они имеют право на ряд услуг.

Кто имеет право на черное удостоверение?

Черное удостоверение выдают родным военного, который погиб или умер во время прохождения службы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Оформить удостоверение могут:

иждивенцы погибшего;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети погибшего;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Основанием для выдачи черного удостоверения является документ, подтверждающий факт гибели (смерти), выданный ТЦК и СП. Для оформления этого удостоверения необходимо обращаться именно туда.

Какие льготы предоставляет черное удостоверение детям?

санаторно-курортное лечение;

бесплатный проезд всеми видами городского общественного транспорта (кроме такси) в пределах района по месту жительства;

50% скидка при пользовании междугородним железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом \;

предоставление вне очереди места в детских учреждениях по месту жительства.

Также черное удостоверение дает право на получение во внеочередном порядке жилья, 50% скидки на коммунальные услуги и получения земли для строительства частных жилых домов.