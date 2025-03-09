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9 марта, 18:26
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Для чего семьям погибшего военного выдается черное удостоверение

Анастасия Зорик

Семьи погибшего могут получить черное удостоверение. Это документ дает право на определенные льготы.

Что нужно для оформления черного удостоверения

Черное удостоверение оформляется в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Обратите внимание! Выдается черное удостоверение также в ТЦК и СП.

Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),
– говорится в сообщении "Юридической сотни".

Для оформления черного удостоверения нужно предоставить:

  • документ, подтверждающий гибель или смерть военнослужащего;
  • документ, удостоверяющий исчезновение без вести военнослужащего.

Обратите внимание! Документ, что должен подтвердить смерть, гибель или исчезновение военнослужащего выдается военкоматом (ТЦК и СП).

Кто имеет право на получение черного удостоверения

  • дети погибшего;
  • люди, находившиеся на содержании погибшего;
  • родители;
  • один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
  • дети, которые имеют свои семьи (при условии, что они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия);
  • дети, у которых оба родителя которых погибли или пропали без вести.