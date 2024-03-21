Війна триває, та попри це, Україна продовжує виплачувати соціальні допомоги своїм громадянам у повному обсязі. Навіть в умовах масової еміграції, держава забезпечує підтримку сім'ям, що опинилися у скрутному фінансовому становищі.

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На якій підставі держава виплачує допомогу

Держава виплачує допомогу малозабезпеченим сім'ям на основі чітко визначених критеріїв. Згідно з Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги, підтримка надається:

Сім'ям, які мають постійне місце проживання на території України та відповідають визначенню "малозабезпечені".

Також ця допомога доступна іншим сім'ям, що вважаються малозабезпеченими через те, що їх середньомісячний сукупний дохід є нижчим за прожитковий мінімум, встановлений для сім'ї, внаслідок поважних причин або обставин, які вони не могли контролювати.

Чи будуть виплати, якщо сім'я виїхала за кордон

У випадку, коли сім'я, що раніше постійно проживала в Україні, вирішує виїхати за кордон, вона все ще може зберегти право на отримання державної соціальної допомоги, але з певними умовами.

Як це відбувається:

Уряд здійснює перевірку, чи не перебувала сім'я за кордоном більше ніж 90 послідовних днів.

Якщо так, і сім'я продовжує залишатися за кордоном на момент перевірки, органи соціального захисту населення вимагають підтвердження того, що в країні перебування сім'я не отримує аналогічних виплат.

Отримувачам виплат надається 30 днів для надання відповідних доказів.

Зауважте! Якщо інформація про отримання виплат за кордоном не підтверджується або докази не надаються, виплати можуть бути перераховані з урахуванням лише тих членів сім'ї, що залишилися в Україні, або взагалі припинені, якщо вся сім'я перебуває за кордоном.

Втім, збереження допомоги можливе, якщо сім'я доведе, що не отримує жодних соціальних виплат у країні перебування.