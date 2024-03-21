Війна триває, та попри це, Україна продовжує виплачувати соціальні допомоги своїм громадянам у повному обсязі. Навіть в умовах масової еміграції, держава забезпечує підтримку сім'ям, що опинилися у скрутному фінансовому становищі.
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На якій підставі держава виплачує допомогу
Держава виплачує допомогу малозабезпеченим сім'ям на основі чітко визначених критеріїв. Згідно з Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги, підтримка надається:
- Сім'ям, які мають постійне місце проживання на території України та відповідають визначенню "малозабезпечені".
- Також ця допомога доступна іншим сім'ям, що вважаються малозабезпеченими через те, що їх середньомісячний сукупний дохід є нижчим за прожитковий мінімум, встановлений для сім'ї, внаслідок поважних причин або обставин, які вони не могли контролювати.
Чи будуть виплати, якщо сім'я виїхала за кордон
У випадку, коли сім'я, що раніше постійно проживала в Україні, вирішує виїхати за кордон, вона все ще може зберегти право на отримання державної соціальної допомоги, але з певними умовами.
Як це відбувається:
- Уряд здійснює перевірку, чи не перебувала сім'я за кордоном більше ніж 90 послідовних днів.
- Якщо так, і сім'я продовжує залишатися за кордоном на момент перевірки, органи соціального захисту населення вимагають підтвердження того, що в країні перебування сім'я не отримує аналогічних виплат.
Отримувачам виплат надається 30 днів для надання відповідних доказів.
Втім, збереження допомоги можливе, якщо сім'я доведе, що не отримує жодних соціальних виплат у країні перебування.