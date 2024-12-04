Какие законопроекты поддержали депутаты

В нем говорится о налоговых мерах для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях, пишет 24 канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Законопроект поддержало 287 человек.

Также одобрен законопроект №11443 - приведение в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Здесь немного была дисккоммуникация с бизнесом, потому что там санкция за попытки подкупа иностранного должностного лица,

- пояснил Железняк.

Проголосовал "за" 261 человек.

Нардеп отметил, что это очень важные шаги для дальнейшего движения Украины к членству в OECD.

Законы надо было принять в декабре до следующего этапа переговоров по этому вопросу,

- Ярослав написал Железняк.

Важно! 13 декабря состоится финальный отчет перед подачей заявки.