Какие законопроекты поддержали депутаты
В нем говорится о налоговых мерах для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях, пишет 24 канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
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Законопроект поддержало 287 человек.
Также одобрен законопроект №11443 - приведение в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.
Здесь немного была дисккоммуникация с бизнесом, потому что там санкция за попытки подкупа иностранного должностного лица,
- пояснил Железняк.
Проголосовал "за" 261 человек.
Нардеп отметил, что это очень важные шаги для дальнейшего движения Украины к членству в OECD.
Законы надо было принять в декабре до следующего этапа переговоров по этому вопросу,
- Ярослав написал Железняк.
Важно! 13 декабря состоится финальный отчет перед подачей заявки.