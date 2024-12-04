Які законопроєкти підтримали депутати

У ньому йдеться про податкові заходи для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, пише 24 канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Законопроєкт підтримало 287 осіб.

Також схвалено законопроєкт №11443 — приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.

Тут трохи була дисккомунікація з бізнесом, тому що там санкція за спроби підкупу іноземної посадової особи,

— пояснив Железняк.

Проголосувала "за" 261 людина.

Нардеп зазначив, що це дуже важливі кроки для подальшого руху України до членства в OECD.

Закони треба було прийняти у грудні до наступного етапу перемовин щодо цього питання,

— Ярослав написав Железняк.

Важливо! 13 грудня відбудеться фінальний звіт перед подачею заявки.