Які законопроєкти підтримали депутати
У ньому йдеться про податкові заходи для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, пише 24 канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
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Законопроєкт підтримало 287 осіб.
Також схвалено законопроєкт №11443 — приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.
Тут трохи була дисккомунікація з бізнесом, тому що там санкція за спроби підкупу іноземної посадової особи,
— пояснив Железняк.
Проголосувала "за" 261 людина.
Нардеп зазначив, що це дуже важливі кроки для подальшого руху України до членства в OECD.
Закони треба було прийняти у грудні до наступного етапу перемовин щодо цього питання,
— Ярослав написав Железняк.
Важливо! 13 грудня відбудеться фінальний звіт перед подачею заявки.