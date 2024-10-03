Что будет с курсовой политикой дальше

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркивает, что существенных изменений в валютно-курсовой политике не стоит ожидать.

Читайте также Изменил ли НБУ цены на валюты

Андрей Пышный Глава НБУ Итак, валютно-курсовая политика НБУ и в дальнейшем будет направлена на сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке. Это важно для выполнения нашей ключевой задачи: сохранение инфляции на умеренном уровне в этом году и возвращение ее к цели 5% в ближайшие годы.

Для этого НБУ продолжит активно действовать на рынке: компенсировать дефицит валюты и контролировать курс, чтобы избежать резких колебаний.

Заметьте! По словам Пышного, это позволит гривне постепенно меняться в обе стороны в зависимости от рыночных условий. Также НБУ будет тщательно мониторить ситуацию, чтобы предотвратить возможные кризисы.