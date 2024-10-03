Официальный курс 3 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,27 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,71 гривны. Цена этой валюты не изменилась.

По состоянию на 4 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,22 гривны,

евро – 45,52 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 3 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,55 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,47 гривны , а продажа – 41,52 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны, а продажа – 41,60 гривны.

Каким будет доллар в октябре

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в октябре будут сформированы курсовые ориентиры на ноябрь и декабрь.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Именно в октябре ожидается кульминация на валютном рынке, ведь в этом месяце будут определены курсовые очертания, которые нас ждут в конце года.

По прогнозу Лесового, на конец октября вероятнее всего, что коридор допустимых валютных изменений может сместиться до 41,5 – 42,2 гривны за доллар. В то же время общий курсовой рост по итогам октября вряд ли превысит 0,3 – 0,4%.