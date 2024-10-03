Офіційний курс 3 жовтня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,27 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки.
Читайте також Які гривневі депозити зараз приносять найбільший прибуток
Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.
Офіційний курс євро натомість становить 45,71 гривні. Ціна цієї валюти не змінилася.
Станом на 4 жовтня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,22 гривні,
- євро – 45,52 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 3 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,55 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,47 гривні, а продаж – 41,52 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні, а продаж – 41,60 гривні.
Яким буде долар в жовтні
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у жовтні будуть сформовані курсові орієнтири на листопад та грудень.
Cаме у жовтні очікується кульмінація на валютному ринку, адже цього місяця будуть визначені курсові обриси, які нас чекатимуть в кінці року.
За прогнозом Лєсового, на кінець жовтня найімовірніше, що коридор допустимих валютних змін може зміститися до 41,5 – 42,2 гривні за долар. Водночас загальне курсове зростання за підсумками жовтня навряд чи перевищить 0,3 – 0,4%.