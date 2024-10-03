Офіційний курс 3 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,27 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,71 гривні. Ціна цієї валюти не змінилася.

Станом на 4 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,22 гривні,

євро – 45,52 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 3 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,55 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,47 гривні , а продаж – 41,52 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні, а продаж – 41,60 гривні.

Яким буде долар в жовтні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у жовтні будуть сформовані курсові орієнтири на листопад та грудень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Cаме у жовтні очікується кульмінація на валютному ринку, адже цього місяця будуть визначені курсові обриси, які нас чекатимуть в кінці року.

За прогнозом Лєсового, на кінець жовтня найімовірніше, що коридор допустимих валютних змін може зміститися до 41,5 – 42,2 гривні за долар. Водночас загальне курсове зростання за підсумками жовтня навряд чи перевищить 0,3 – 0,4%.