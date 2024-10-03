Що буде з курсовою політикою далі

Голова НБУ Андрій Пишний підкреслює, що суттєвих змін у валютно-курсовій політиці не варто очікувати.

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Андрій Пишний Голова НБУ Отже, валютно-курсова політика НБУ і надалі спрямовуватиметься на збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку. Це важливо для виконання нашого ключового завдання: збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цілі 5% найближчими роками.

Для цього НБУ продовжить активно діяти на ринку: компенсуватиме дефіцит валюти та контролюватиме курс, щоб уникнути різких коливань.

Зауважте! За словами Пишного, це дозволить гривні поступово змінюватися в обидва боки залежно від ринкових умов. Також НБУ ретельно моніторитиме ситуацію, щоб запобігти можливим кризам.