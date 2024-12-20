Хакерская атака остановила реестры Минюста: как это повлияет на соцвыплаты

Из-за массированной кибератаки со стороны России Министерство юстиции Украины временно приостановило работу Единого и Государственного реестров. Украинцы могут продолжать обращаться за регистрацией государственных актов, но исключительно в бумажной форме.

Хакерская атака на Минюст – что с данными в реестрах

Министр юстиции Ольга Стефанишина заверила, что все данные в реестрах были сохранены, и сейчас ведется работа по их восстановлению, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Читайте также Пенсия более чем в 8 тысяч: кому перепадут более высокие выплаты, чем минимальные

Ольга Стефанишина Министр юстиции Украины Приостановлено действие всех реестров Минюста во избежание дальнейших угроз. Продолжаются работы по восстановлению реестров. События связанные с реестрами Минюста не повлияли на другие информационные системы государства, в том числе на приложение Дія.

Граждане сохраняют возможность регистрации актов гражданского состояния, таких как рождение, смерть, развод или брак. Однако эта процедура временно возможна только с помощью бумажных носителей.

Что будет с соцвыплатами после атаки

Стефанишина объяснила, что все социальные выплаты, связанные с определенными гражданскими состояниями, будут проводиться на основании заявлений.

Она также анонсировала вынесение на рассмотрение правительства акта, который предусматривает приостановление исчисления сроков до момента восстановления работы реестров, в частности тех, касающихся завещаний, их изменений, отмены или расторжения договоров.

Обратите внимание! Угрозы потери данных нет. Реестры планируют восстановить уже 23 декабря.