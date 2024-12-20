Хакерская атака остановила реестры Минюста: как это повлияет на соцвыплаты
Из-за массированной кибератаки со стороны России Министерство юстиции Украины временно приостановило работу Единого и Государственного реестров. Украинцы могут продолжать обращаться за регистрацией государственных актов, но исключительно в бумажной форме.
Хакерская атака на Минюст – что с данными в реестрах
Министр юстиции Ольга Стефанишина заверила, что все данные в реестрах были сохранены, и сейчас ведется работа по их восстановлению, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
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Приостановлено действие всех реестров Минюста во избежание дальнейших угроз. Продолжаются работы по восстановлению реестров. События связанные с реестрами Минюста не повлияли на другие информационные системы государства, в том числе на приложение Дія.
Граждане сохраняют возможность регистрации актов гражданского состояния, таких как рождение, смерть, развод или брак. Однако эта процедура временно возможна только с помощью бумажных носителей.
Что будет с соцвыплатами после атаки
Стефанишина объяснила, что все социальные выплаты, связанные с определенными гражданскими состояниями, будут проводиться на основании заявлений.
Она также анонсировала вынесение на рассмотрение правительства акта, который предусматривает приостановление исчисления сроков до момента восстановления работы реестров, в частности тех, касающихся завещаний, их изменений, отмены или расторжения договоров.
Обратите внимание! Угрозы потери данных нет. Реестры планируют восстановить уже 23 декабря.