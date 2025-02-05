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Экономика Соцвыплаты Если отказали в субсидии на коммуналку: как обжаловать и куда обращаться
5 февраля, 19:48
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Если отказали в субсидии на коммуналку: как обжаловать и куда обращаться

Екатерина Добровольская

Иногда украинцам могут отказать в субсидии. Можно ли обжаловать решение и какие шаги следует предпринять, чтобы получить субсидию, читайте дальше.

Куда следует обратиться в случае отказа в субсидии

Если вам отказали в субсидии на оплату коммуналки, вы можете обжаловать это решение, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Перед тем, как обжаловать отказ, стоит внимательно проверить письмо, поскольку причиной может быть ошибка в документах или наличие задолженности. Если проблема в документах, их необходимо исправить и подать заявление повторно.

Обратите внимание! Если же есть долг за ЖКУ, следует его погасить или заключить договор о рассрочке с поставщиком услуг.

Если отказ в субсидии был законным, вы можете обратиться:

  • в городской совет: подайте заявление на получение материальной помощи и приложите документы, подтверждающие сложное финансовое положение (например, медицинские документы);
  • в органы социальной защиты с заявлением о предоставлении помощи.

Как обжаловать решение об отказе

Если вы считаете отказ необоснованным, напишите письменную жалобу, указав:

  • Фамилия, имя, отчество и адрес проживания.
  • Отделение Пенсионного фонда, которое приняло решение.
  • Причину несогласия с отказом.
  • Добавьте копии документов, которые подтверждают вашу правоту.

Куда отправить документы

Отправьте жалобу в главное управление ПФУ вашей области или в центральный аппарат в Киеве.