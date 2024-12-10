Налоги, цены и инфляция: какие основные изменения произошли в Украине за 2024 год

В этом году украинцы почувствовали немало изменений. С мая инфляция в стране начала ускоряться, цены на продукты существенно выросли в конце года, изменилась и стоимость топлива. Не обошлось и без самых существенных изменений – повышения налогов, в частности военного сбора.

Как менялся уровень инфляции

По данным Государственной службы статистики, с начала года потребительская инфляция в годовом измерении замедлялась. Впрочем, с мая по октябрь этого года она начала ускоряться.

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Как сообщают в НБУ, до конца 2024 года потребительская инфляция ускорится до 9,7%, но в следующем году она снизится до 6,9%, а в 2026 году – вернется к цели НБУ 5%.

Восстановление экономики будет продолжаться, этом году реальный ВВП увеличится на 4%. В последующие два года рост экономики ускорится до 4,3% – 4,6% в год,

– говорится в прогнозе.

Заметьте! Такой сценарий прогноза НБУ построен на предположениях о сохранении достаточных объемов международной поддержки, а также постепенной нормализации условий функционирования экономики.

На сколько выросли продукты в Украине

Экономист Олег Пендзин рассказал для 24 Канала, что по состоянию на ноябрь в среднем продуктовая корзина украинца подорожала за последний год где-то на примерно 10%. В то же время относительно цен на составляющие продовольственной корзины, то они выросли в цене по-разному.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Больше всего выросли цены на борщевой набор, то есть овощная группа – почти вдвое. Картофель так точно. Кроме того, выросла цена и на фрукты, а также на хлеб – на 15%.

В то же время по словам Пендзина, яйца в Украине выросли ненамного – всего на 5 – 7%. В целом они были гораздо дешевле, чем в прошлом году.

Интересно! Сейчас цена за десяток яиц выросла, но это означает, что они просто наверстали то, от чего отставали в течение года.

В группе молочных продуктов лидером по подорожанию стало сливочное масло, которое выросло почти на 19% за последние 12 месяцев. А мясо подорожало всего на 5% в среднем: курятина выросла незначительно, а свинина упала.

Как объясняет Пендзин, довольно большая социальная группа людей, ранее считавшаяся средним классом, резко обеднела.

Поэтому обедневшие люди потребляют больше хлеба и картофеля, чем мяса и молокопродуктов,

– говорит он.

Последние исследования центра Разумкова свидетельствуют о том, что 44% украинцев начали активно экономить на продуктах и искать более дешевые и более низкого качества продукты. В то же время 16% не смогли определиться, однако есть предположение, что они просто стеснялись признать это.

Заметьте! Таким образом, где-то 60% украинцев могут экономить на продуктах. Это свидетельствует о достаточно большом падении реальных доходов.

Подорожало ли горючее

Согласно законопроекту о постепенном повышении акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе, который был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, с 1 сентября этого года ставка акциза для топлива выросла:

на бензин – 242,6 евро за 1 000 литров,

– 242,6 евро за 1 000 литров, на дизельное топливо – 177,6 евро за 1 000 литров,

– 177,6 евро за 1 000 литров, на сжиженный газ – 148 евро за 1 000 литров.

Как рассчитал еще в июле энергетический эксперт Сергей Куюн в своих соцсетях, бензин может подорожать после внедрения новых ставок где-то на 1,5 гривны за литр, дизтопливо – на 2 гривны за литр, в то же время автогаз – на 5 гривен.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Много лет государство помогало потребителям сжиженного газа, предоставляло льготы, теперь государство нуждается в помощи. А точнее – мы все, потому что эти деньги пойдут на оборону всех нас. По моим расчетам, дополнительно бюджет будет получать более 6 миллиардов гривен ежемесячно.

Как топливо подорожало за год:

По статистике Консалтинговой группы А-95, средняя цена за литр бензина А95+ выросла за последний год чуть больше, чем на 4 гривны.

выросла за последний год чуть В то же время бензин А95 подорожал более чем на 5 гривен , бензин А92 вырос в цене почти на 6 гривен за литр, а дизель вырос всего на 1 гривну.

подорожал , вырос в цене за литр, а дизель вырос всего на 1 гривну. Больше всего цена выросла за последний год на автогаз, который подорожал на 8 гривен.

Как и на что выросли платежки за коммунальные услуги

Электроэнергия

До июня 2024 году бытовые потребители платили за свет фиксированную цену на уровне 2,64 гривны за киловатт. Однако с 1 июня такую стоимость повысили до 4,32 гривны за киловатт. Сейчас известно, что такая цена будет оставаться без изменений по крайней мере до 30 апреля 2025 года.

Кроме того, те потребители, которые используют двухзонные счетчики, имеют сниженный тариф. Речь идет о ночном времени, с 23:00 до 07:00, когда действует тариф в размере 2,16 гривны за киловатт-час.

Кстати! Если до июня этого года украинцы платили по фиксированному тарифу на свет 660 гривен за 250 киловатт, то теперь за использование такого количества электроэнергии нужно заплатить почти 1 100 гривен.

Газоснабжение и распределение

Стоимость доставки газа, утвержденная НКРЭКУ, на время действия военного положения остается без изменений. По тарифному плану "Нафтогаз Украины", которым пользуется 98% населения, цена за кубометр газа составляет с начала 2024 года – 7,96 гривны.

В то же время другие газоснабжающие компании предлагают цену за кубометр газа в диапазоне от 7,96 гривны до 9,99 гривны.

В то же время кроме цены за газ нужно платить еще и за распределение. Цена за распределения с начала года не изменилась и колеблется по областям от 38 копеек за кубометр до 2,9 гривны за кубометр.

Водоснабжение и водоотвод

Со стоимостью на водоснабжение и водоотвод несколько иная ситуация, чем с газом и светом. Дело в том, что некоторые общины могут повышать тарифы без согласования с НКРЭКУ.

Обратите внимание! Для жителей крупных городов тарифы на воду остаются на уровне, который был установлен 24 февраля 2022 года.

В течение 2024 года тарифы на водоснабжение подорожали в ряде регуляторов, сообщает 24 Канал:

ЧАО "Энергоресурсы" повысил цену до 53,39 гривны за кубометр,

Житомирводоканал – до 32,77 гривны,

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – до 30,36 гривны,

Днепроводоканал – 23,92 гривны,

Черновцыводоканал – 23,86 гривны,

КП "Водоканал" в городе Запорожье – 22,88 гривны,

Харьковводоканал – 22,87 гривны,

Киевводоканал – 21,42 гривны,

Черкассыводоканал – 20,19 гривны,

Львовводоканал – 20,04 гривны,

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны,

В то же время КП "Облводоканал" повысил тариф на водоотведение – до 41,30 гривны за кубометр.

Какие налоги повысили за последний год

В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении налогов в Украине. Поэтому это стало историческим повышением с начала полномасштабного вторжения. Одно из крупнейших повышений касается военного сбора, который вырос и для ФЛП.

В 2024 году налоги изменились следующим образом:

Повышение базовой ставки военного сбора с 1,5% до 5% для физических лиц-резидентов, нерезидентов и налоговых агентов,

для физических лиц-резидентов, нерезидентов и налоговых агентов, Военный сбор для ФЛП I и II групп на уровне 10% от минимальной зарплаты – 800 гривен в месяц,

от минимальной зарплаты – 800 гривен в месяц, Для ФЛП III группы – 1% военного сбора с оборота,

с оборота, Помесячная отчетность по НДФЛ (для экономического бронирования),

(для экономического бронирования), Авансовые взносы по налогу на прибыль для автозаправочных станций: для АЗС, которые торгуют бензином и дизелем, – 60 тысяч гривен в месяц, для АЗС, осуществляющих реализацию сжиженного газа, – 30 тысяч гривен в месяц, для мультитопливных АЗС, которые имеют долю реализованного сжиженного газа 50% и более, – 45 тысяч гривен в месяц,

для автозаправочных станций: для АЗС, которые торгуют бензином и дизелем, – 60 тысяч гривен в месяц, для АЗС, осуществляющих реализацию сжиженного газа, – 30 тысяч гривен в месяц, для мультитопливных АЗС, которые имеют долю реализованного сжиженного газа 50% и более, – 45 тысяч гривен в месяц, Для банков ставка на прибыль – с 25% до 50% ,

, Для других участников финрынка ставка налога на прибыль увеличена с 18% до 25%.

Сейчас в Украине остаются без изменений налог на добавленную стоимость (20%), который потребитель платит с каждого товара или услуги. Кроме того, остается без изменений налогообложение для ФЛП на упрощенной системе (единый налог в разрезе групп).

Важно! Изменения по налогам прежде всего направлены на обеспечение финансирования Сил Обороны Украины. Речь идет о выплатах военным, приобретении техники и строительстве фортификационных сооружений. В 2025 году в результате увеличения бюджет Украины получит дополнительные 137 миллиардов гривен.

Какой курс доллара на конец года

Для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что в течение 2024 года наблюдалась управляемая девальвация национальной валюты от НБУ с курса 38 гривен на начало года до курса 42 гривны, который ожидается в конце декабря этого года.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Фактически, за год мы будем иметь 10% девальвацию национальной валюты. Или чуть выше 10%.

Монин добавляет, что НБУ в течение года имел 3 периода девальвации:

Первый этап – в январе – феврале этого года НБУ пытался держать курс на уровне 38 гривен. Но когда годовая инфляция упала до уровня 3,3% в год, регулятор понял, что есть возможность провести управляемую девальвацию на фоне низкой инфляции, Второй этап – девальвация с 38 гривен до 41,5 гривны, которая проводилась с марта по август. Впоследствии инфляция достигла выше, чем ожидал НБУ, а потому регулятор с августа стал удерживать курс в диапазоне 41 – 41,5 гривны в течение нескольких месяцев. Третий этап – в декабре Нацбанк, возможно, снова девальвирует гривну, но несущественно.

Какие лимиты устанавливал НБУ в этом году

В течение 2024 года Национальный банк Украины ввел немало валютных ограничений для украинцев. Речь идет о таких:

С 20 ноября регулятор для минимизации рисков обхождения уже действующих ограничений принял решение о запрета использовать валютные кредиты для приобретения ценных бумаг , номинированных в иностранной валюте.

, номинированных в иностранной валюте. С 1 октября было временно на полгода установлен лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P, или C2С), который действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц.

Ограничения не касаются волонтеров, которые соответствуют критериям, в случае перевода средств между собственными счетами клиента и переводов юридических лиц. Кроме того, операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

В сентябре регулятор ужесточил ограничения по расчетам за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте и для оплаты ряда товаров и услуг, в частности:

Часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т.д. за рубежом – установлен лимит в размере 100 тысяч гривен в эквиваленте на расчеты за рубежом. Операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом – действует ежемесячный лимит в размере 500 тысяч гривен в эквиваленте на расчеты за рубежом.

С июня регулятор также ввел запрет на проведение платежных операций на счета организаторов азартных игр за кредитные средства.

Напоминаем! В Украине во время военного положения установлены лимиты на снятие средств. Поэтому снять наличные со счета в гривне можно в общем до 100 тысяч гривен в день в кассе банка, за рубежом – до 12 500 гривен в неделю (с понедельника по воскресенье). В то же время лимит на снятие средств с банкомата может быть разным: от 10 до 20 тысяч гривен за раз.

Как снижалась учетная ставка

В первые полгода 2024 года НБУ регулярно снижал уровень учетной ставки – в среднем на 1 – 0,5% процентного пункта.

На что влияет учетная ставка С помощью такого инструмента НБУ может влиять на инфляцию, ведь высокая ставка сдерживает ее. В то же время повышая уровень ставки регулятор стимулирует банки делать кредиты для бизнеса и населения дороже.

С 15 декабря 2023 года по 25 января 2024 года Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 16% до 15% . Как объясняет регулятор, такое решение было принято в результате замедления инфляции и улучшения инфляционных ожиданий. Поэтому это способствовало сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений.

. Как объясняет регулятор, такое решение было принято в результате замедления инфляции и улучшения инфляционных ожиданий. Поэтому это способствовало сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений. С 26 января по 14 марта ставка была сохранена на уровне 15%, а уже с 15 марта ставку снизили до 14,5% . Дело в том, что в начале 2024 года инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ.

. Дело в том, что в начале 2024 года инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ. Очередное снижение произошло с 26 апреля – с 14,5% до 13,5% . Таким образом, регулятор продолжал цикл смягчения процентной политики, ведь с 14 июня учетную ставку снова снизили с 13,5% до 13% .

. Таким образом, регулятор продолжал цикл смягчения процентной политики, ведь с 14 июня учетную ставку снова снизили . В то же время ситуация несколько изменилась, ведь с 26 июля по 1 ноября уровень учетной ставки сохранялся на уровне 13%.

По состоянию на 25 июля на сайте НБУ сообщили, что решение о сохранении ставки направляется на обеспечение устойчивости валютного рынка. В течение последних месяцев инфляция ожидаемо ускорилась и приблизилась к 5%. В то же время в сентябре ситуация повторилась и регулятор был вынужден снова сохранить учетную ставку.

Учитывая баланс рисков и необходимость возвращения инфляции к цели 5% в течение следующих лет и обеспечения устойчивости валютного рынка Правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%,

– пишут в ведомстве во время сентябрьского пересмотра ставки.

Для сравнения: в России, по состоянию на октябрь, Центробанк повысил ключевую процентную ставку до 21%. Это самый высокий показатель в стране с 2003 года, ведь даже в 2022 году, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, ставка была не такой высокой.