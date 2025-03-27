Не повторяйте эти ошибки: украинцам рассказали, что приводит к долгам за газ

Украинцам разъяснили основные ошибки, которые приводят к накоплению долгов за потребленный газ. В "Нафтогазе" подчеркивают важность своевременных платежей и правильного использования энергоресурсов.

Как не накапливать долги за газ

Есть несколько основных причин, способствующих возникновению долгов за потребленный газ. Одной из самых распространенных являются ошибки при заполнении платежных документов, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Это приводит к искусственному накоплению долга, которое требует дополнительного времени и усилий для решения.

Если вы допустили ошибку при заполнении платежных реквизитов, в частности не указали индивидуальный лицевой номер, ваши средства не смогут быть зачислены на личный счет,

– объясняют в компании.

Также следующими проблемами в накоплении долгов являются:

Нерегулярная подача показаний счетчика , что также может привести к трудностям. Специалисты "Нафтогаза" отмечают важность стабильной передачи данных, поскольку это позволяет избежать расчетов по среднему потреблению.

, что также может привести к трудностям. Специалисты "Нафтогаза" отмечают важность стабильной передачи данных, поскольку это позволяет избежать расчетов по среднему потреблению. Нестабильная оплата услуг. Если потребитель не внесет плату за газ до 25 числа текущего месяца, следующего месяца он получит счет с задолженностью.

В компании отметили, что избежать долгов легко, если не забывать об обязанности своевременно оплачивать потребленный газ.

Внимание! Потребителям рекомендуется передавать показания счетчика вовремя – с 28 по 5 число каждого месяца.