Зарплаты по-новому и переводы без комиссий: что такое е-гривна и когда она изменит жизнь украинцев

Будущее финансовой системы страны зависит от эволюции. Именно сейчас все чаще из уст чиновников звучат слова о внедрении цифровых национальных валют, способствующих новому этапу развития экономики. Украина тоже не стала исключением. Как развивается концепция е-гривны и когда ожидать ее внедрения, узнавал 24 Канал.

Еще в сентябре 2021 года Национальный банк открыл проект "Е-гривна". Цель целью внедрить в Украине цифровую форму гривны.

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Что такое цифровая гривна?

Как объясняют в НБУ, это электронная форма гривны. Ключевым ее назначением будет эффективное выполнение всех функций денег, дополняя наличные и безналичные формы.

Разработка и внедрение е-гривны может стать следующим шагом эволюции платежной инфраструктуры Украины, будет способствовать цифровизации экономики, дальнейшему распространению безналичных расчетов, уменьшению их стоимости, росту уровня их прозрачности и повышению доверия к национальной валюте в целом,

– отмечал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Еще в конце ноября прошлого года Нацбанк рассматривал возможные варианты использования е-гривны:

Такие деньги будут использоваться, например, для осуществления социальных выплат, получения зарплат или даже оплаты коммунальных услуг;

Е-гривна понадобится еще и для обмена и других операций с виртуальными активами;

Кроме того, можно производить трансграничные платежи. Это будет даже быстрее, дешевле и прозрачнее, чем сейчас.

Эволюция и цифровизация: что несет в себе е-гривна

Предполагается, что цифровая гривна поможет в дальнейшей цифровизации экономики Украины и будет способствовать эволюции платежной инфраструктуры.

что цифровые деньги будут выполнять те же функции, что и обычные гривны, а благодаря блокчейну транзакции станут прозрачными, что поможет бороться с коррупцией и незаконным отмыванием средств. То есть, одной из целей внедрения цифровой гривны является экономическая безопасность государства.

К слову, с развитием криптовалют у НБУ появилась идея представить е-гривну еще и на этом рынке виртуальных активов.

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Даже зарплата в виртуальных гривнах

Еще в январе 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе упомянул о внедрении цифровой гривны в Украине.

Затем тогда же были анонсированы "масштабные пилоты" с использованием гривны в 2024 году от Национального банка.

Я планирую стать первым тестировщиком электронной гривны и начать получать в ней зарплату,

– подчеркнул Федоров.

Интересно, что в феврале сообщили об ускорении внедрения цифровой гривны И теперь онаИ такие события могут оказаться вполне реальными. Ведь технологически Нацбанк уже готов был ввести цифровую гривну еще раньше. Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, рассказал, что должен присутствовать на конференции, где об этом концепте рассказывали. К примеру, участники на таком форуме могли получить в приложениях электронные гривны, а затем поменять их на сувенирные банкноты НБУ.

В комментарии Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, отмечает, что ключевым в введении цифровой гривны является то, что она может увеличить уровень инклюзии финансовых услуг.

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами Во-первых, такая гривна будет доступна тем слоям населения, которые живут в отдаленных регионах, где нет отделений банков. Это позволит получать всевозможные финансовые услуги.

Во-вторых, цифровая гривна может уменьшить количество физической гривны, что позволит сэкономить средства на эмиссии, переводе, создании новых банкнот и т.д.

В-третьих, транзакции цифровой гривны могут стать более эффективными, быстрыми и дешевле традиционных банковских.

Кроме того, Нацбанк может одновременно пополнять счета всем своим клиентам, то есть всем имеющим кошельки с цифровой гривной. А потом эти гривны будут доступны для расчетов. Похожая ситуация была с ковидной тысячей. Однако с цифровыми валютами это можно сделать гораздо проще и быстрее.

Также Нацбанк может осуществлять и политику негативных процентных ставок. Если у вас денежные средства лежат на счете, то соответственно их сумма уменьшается. А в случае отрицательно процентной ставки потребительские настроения больше бы стимулировались,

– добавляет Матий.

Таким образом, цифровые валюты центральных банков открывают возможности осуществления монетарной политики, что является одной из ключевых задач национальных банков.

Разница между цифровой и безналичной гривной

По рассказам эксперта, безналичная гривна так или иначе доступна нам только через наличные операции или через взаимодействие банковских систем. Это, соответственно, несет определенные преимущества и недостатки.

Цифровая же гривна – это совершенно новое платежное средство, которое никак не связано с традиционной банковской системой. Например, эмиссия и контроль такой гривны осуществляется полностью через центральный банк и распространяется благодаря виртуальному банку. То есть это принципиально совсем другой подход,

– говорит Василий Матий.

Однако важно понимать, чтоЭти две системы могут вполне нормально дополнять друг друга. А страна от этого может иметь только преимущества.

Несмотря на все преимущества, проблемой при внедрении может стать то, что это вовсе новый инструмент. То есть нужно будет продолжительное время для того, чтобы освоить все.

Также введение такой гривны требует изменений в законодательной базе Украины.

В дополнение, вся цифровая структура может быть уязвимой к кибератакам.

Могут быть еще и определенные нюансы с конфиденциальностью потому что непонятно, кто будет эту персональную информацию клиентов собирать и обрабатывать.

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