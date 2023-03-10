Зарплаты по-новому и переводы без комиссий: что такое е-гривна и когда она изменит жизнь украинцев
Будущее финансовой системы страны зависит от эволюции. Именно сейчас все чаще из уст чиновников звучат слова о внедрении цифровых национальных валют, способствующих новому этапу развития экономики. Украина тоже не стала исключением. Как развивается концепция е-гривны и когда ожидать ее внедрения, узнавал 24 Канал.
Еще в сентябре 2021 года Национальный банк открыл проект "Е-гривна". Цель целью внедрить в Украине цифровую форму гривны.
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Что такое цифровая гривна?
Как объясняют в НБУ, это электронная форма гривны. Ключевым ее назначением будет эффективное выполнение всех функций денег, дополняя наличные и безналичные формы.
Разработка и внедрение е-гривны может стать следующим шагом эволюции платежной инфраструктуры Украины, будет способствовать цифровизации экономики, дальнейшему распространению безналичных расчетов, уменьшению их стоимости, росту уровня их прозрачности и повышению доверия к национальной валюте в целом,
– отмечал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.
Еще в конце ноября прошлого года Нацбанк рассматривал возможные варианты использования е-гривны:
- Такие деньги будут использоваться, например, для осуществления социальных выплат, получения зарплат или даже оплаты коммунальных услуг;
- Е-гривна понадобится еще и для обмена и других операций с виртуальными активами;
- Кроме того, можно производить трансграничные платежи. Это будет даже быстрее, дешевле и прозрачнее, чем сейчас.
Эволюция и цифровизация: что несет в себе е-гривна
Предполагается, что цифровая гривна поможет в дальнейшей цифровизации экономики Украины и будет способствовать эволюции платежной инфраструктуры.Запомните, что цифровые деньги будут выполнять те же функции, что и обычные гривны, а благодаря блокчейну транзакции станут прозрачными, что поможет бороться с коррупцией и незаконным отмыванием средств. То есть, одной из целей внедрения цифровой гривны является экономическая безопасность государства.
К слову, с развитием криптовалют у НБУ появилась идея представить е-гривну еще и на этом рынке виртуальных активов.
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Даже зарплата в виртуальных гривнах
Еще в январе 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе упомянул о внедрении цифровой гривны в Украине.
Затем тогда же были анонсированы "масштабные пилоты" с использованием гривны в 2024 году от Национального банка.
Я планирую стать первым тестировщиком электронной гривны и начать получать в ней зарплату,
– подчеркнул Федоров.
В комментарии Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, отмечает, что ключевым в введении цифровой гривны является то, что она может увеличить уровень инклюзии финансовых услуг.
Во-первых, такая гривна будет доступна тем слоям населения, которые живут в отдаленных регионах, где нет отделений банков. Это позволит получать всевозможные финансовые услуги.
- Во-вторых, цифровая гривна может уменьшить количество физической гривны, что позволит сэкономить средства на эмиссии, переводе, создании новых банкнот и т.д.
- В-третьих, транзакции цифровой гривны могут стать более эффективными, быстрыми и дешевле традиционных банковских.
Кроме того, Нацбанк может одновременно пополнять счета всем своим клиентам, то есть всем имеющим кошельки с цифровой гривной. А потом эти гривны будут доступны для расчетов. Похожая ситуация была с ковидной тысячей. Однако с цифровыми валютами это можно сделать гораздо проще и быстрее.
Также Нацбанк может осуществлять и политику негативных процентных ставок. Если у вас денежные средства лежат на счете, то соответственно их сумма уменьшается. А в случае отрицательно процентной ставки потребительские настроения больше бы стимулировались,
– добавляет Матий.
Таким образом, цифровые валюты центральных банков открывают возможности осуществления монетарной политики, что является одной из ключевых задач национальных банков.
Разница между цифровой и безналичной гривной
По рассказам эксперта, безналичная гривна так или иначе доступна нам только через наличные операции или через взаимодействие банковских систем. Это, соответственно, несет определенные преимущества и недостатки.
Цифровая же гривна – это совершенно новое платежное средство, которое никак не связано с традиционной банковской системой. Например, эмиссия и контроль такой гривны осуществляется полностью через центральный банк и распространяется благодаря виртуальному банку. То есть это принципиально совсем другой подход,
– говорит Василий Матий.
Несмотря на все преимущества, проблемой при внедрении может стать то, что это вовсе новый инструмент. То есть нужно будет продолжительное время для того, чтобы освоить все.
- Также введение такой гривны требует изменений в законодательной базе Украины.
- В дополнение, вся цифровая структура может быть уязвимой к кибератакам.
- Могут быть еще и определенные нюансы с конфиденциальностью потому что непонятно, кто будет эту персональную информацию клиентов собирать и обрабатывать.
Как другие страны работают над введением цифровой валюты
- К примеру, в Китае уже несколько лет введен электронный юань. По данным Народного банка КНР, по состоянию на конец 2022 года в обращении находилось цифровых юаней на общую сумму 13,61 миллиарда. Это более 2 миллиардов долларов. В Financial Times даже упоминали о том, что е-юань может отобрать "почетный статус" доллара.
- Не отстает от Китая Великобритания, которая, по словам министра финансов Эндрю Гриффита, стремится стать мировым криптоцентром. Однако, как пишет BBC, запуск национальной цифровой валюты возможен не ранее 2025 года.
- Интересно, что в этом вопросе Индия опередит Великобританию, сообщают CNBC. Еще в феврале 2022 года страна заявила, что на протяжении 2022–2023 годов запускает проект цифровой рупии. Следовательно, с 1 декабря 2022 года центробанк Индии запустил розничную версию национальной цифровой валюты в тестовом режиме.